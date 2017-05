Près de 300 000 $ pour soutenir des projets d'artistes, écrivains et organismes autochtones de Montréal







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le Conseil des arts de Montréal (CAM), sont heureux de dévoiler les noms des artistes, écrivains et organismes artistiques autochtones dont les projets seront soutenus dans le cadre des volets 4 et 5 de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Montréal.

Les artistes soutenus sont : Marco Collin, Kathia Rock, Michael Patten, Geronimo Inutiq, Barbara Diabo, Joséphine Bacon, Daphne Boyer, Beatrice Deer, Yves Sioui-Durand, Jean-Eudes Bourdages-Aster et Hannah Claus.

Les projets des organismes suivant seront soutenus : Les Productions Feux Sacrés, Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone, Les Productions Ondinnok inc, Corporation Wapikoni mobile et Productions Menuentakuan.

Avec ce programme, les partenaires veulent contribuer au développement et au rayonnement des créateurs et des organismes autochtones, de même qu'à l'affirmation des identités autochtones en encourageant la création et la circulation d'oeuvres, de productions et d'activités artistiques contemporaines autochtones. Il s'agit aussi de favoriser l'accès du grand public aux oeuvres et aux productions autochtones dans la région de Montréal.

Ce partenariat entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal découle de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Montréal portant sur la création, l'innovation, le rayonnement et la diversité des pratiques artistiques professionnelles de la région de Montréal.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement équitable et durable, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. Le Conseil des arts et des lettres du Québec est une société d'État financée par le ministère de la Culture et des Communications.

À propos du Conseil des arts de Montréal

Partenaire dynamique de la création artistique montréalaise, le Conseil des arts de Montréal repère, accompagne, soutient et reconnaît l'excellence et l'innovation dans la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles. Il encourage l'expérimentation, la découverte et l'audace au coeur de la métropole tout en appuyant la relève et la diversité culturelle. Depuis 1956, le Conseil des arts de Montréal contribue au développement de « Montréal, métropole culturelle ».

Annexe : Projets soutenus dans le cadre l'Entente de partenariat territorial avec la collectivité de Montréal 2016-2017

Nom (discipline) | Titre du projet | Montant

Volet 4 : Soutien aux artistes et écrivains autochtones, total 167 599 $

Marco Collin (théâtre) |Réaliser un projet de recherche et d'écriture dramaturgique, Mashinikan (le livre)| 13 000 $

Kathia Rock (musique) | Enregistrement d'un nouvel album, Ne Puateti | 20 000 $

Michael Patten (arts visuels) | Réalisation d'une installation, Ups and Downs of European Trade |8 000 $

Geronimo Inutiq (arts numériques) | réaliser une installation, Ensemble/Encore au Musée d'art contemporain de Montréal | 3 849 $

Barbara Diabo (danse) |Création d'une oeuvre alliant danse et musique contemporaine et traditionnelle, Sky Dancers: the Quebec Bridge Disaster |20 000 $

Joséphine Bacon (littérature) |Écriture d'un recueil de poèmes, en Innu et en français, Ces gens qui ont mis des vertèbres à mon dos | 18 000 $

Daphne Boyer (arts visuels) |Créer une collection d'oeuvres digitales et artisanales, So...Anyway | 20 000 $

Beatrice Deer (musique) | Enregistrement d'un nouvel album , You're With Me|15 000 $

Yves Sioui-Durand (théâtre) |Réécriture pour l'édition de Un monde qui s'achève-Lola|11 000 $

Jean-Eudes Bourdages-Aster (musique) | Création et production du nouveau spectacle de Shauit, Apu Peikussiat |18 750 $

Hannah Claus (arts visuels) |Réaliser un projet de recherche et création, Hochelaga Rock, qui sera présenté à Winnipeg | 20 000 $

Volet 5 : Soutien aux organismes autochtones, total 120 000 $

Les Productions Feux Sacrés (arts visuels)|Exposition d'oeuvres de Carmen Hathaway, From Smoke to Cyber Signals |15 000 $

Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone (pluridisciplinaire) |Permettre au collectif AM (Caroline Monet et Sébastien Aubin) de renouveler la scénographie des installations artistiques de Terres en vues dans le centre-ville de Montréal|15 000 $

Les Productions Ondinnok inc. (pluridisciplinaire)| Assurer une présence privilégiée de la relève artistique autochtone au sein des États des lieux sur la situation des arts autochtones au Québec et soutien au rayonnement du Printemps autochtone d'Art 3 (PAA 3) |30 000 $

Corporation Wapikoni mobile (cinéma et vidéo) | Ateliers et résidence de création audiovisuelle pour jeunes autochtones à Montréal, expressions cinématographiques autochtones | 30 000 $

Productions Menuentakuan (théâtre) |Présentation de Là où le sang se mêle à la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier| 30 000 $

