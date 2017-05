PRIMA Québec entend participer à l'atteinte des objectifs de la SQRI







PRIMA Québec compte participer à l'atteinte de l'objectif visant à positionner le Québec parmi les dix leaders de l'OCDE en matière de recherche et d'innovation énoncé dans la Stratégie québécoise de recherche et de l'innovation du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - PRIMA Québec, le pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés du Québec, salue les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et de l'innovation 2017-2022 du gouvernement du Québec dévoilé aujourd'hui par la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, et ministre responsable de la Stratégie numérique, madame Dominique Anglade. Par la place de choix qu'il occupe au sein de l'écosystème de l'innovation au Québec en matière de matériaux avancés, PRIMA entend mettre l'épaule à la roue dans l'atteinte des principales cibles du gouvernement, notamment celles visant à accroître la capacité de recherche et d'innovation du Québec et à accélérer et amplifier le transfert et la commercialisation des innovations.

PRIMA Québec se réjouit de la vision de l'innovation qui sous-tend les orientations retenues par Oser+Innover, plus particulièrement en ce qui a trait à la place déterminante des interactions et des apprentissages entre acteurs et des partenariats en vue de dé-risker et de commercialiser les innovations. À titre d'organisme d'intermédiation, et plus particulièrement de regroupement sectoriel de recherche industrielle, ces actions sont au coeur de la mission de PRIMA Québec. L'organisme salue donc la reconnaissance de l'importance des organismes comme PRIMA Québec dont le rôle consiste à rapprocher la recherche publique et industrielle, tout en réduisant les risques par le biais d'un soutien financier de projets d'innovation.

Grâce au financement de projets, PRIMA Québec crée des maillages entre les entreprises, les universités, les centres collégiaux de transfert de technologies et les centres de recherche publique. « Ces maillages permettent aux entreprises de profiter de l'expertise de la recherche, d'accroître leur capacité d'innovation et d'être plus concurrentielles sur les marchés, souligne Marie-Pierre Ippersiel, présidente-directrice générale de PRIMA Québec. Nous nous sentons interpellés par l'identification des matériaux de pointe à titre de technologies-clés dans l'énoncé de la stratégie gouvernementale. » Madame Ippersiel profite de cette reconnaissance pour rappeler la place centrale des matériaux avancés dans les secteurs phares de l'économie du Québec tels le transport et les infrastructures, l'énergie, l'environnement, les TIC et la santé.

PRIMA Québec est également heureux de voir que ses recommandations ont été prises en compte dans Oser+Innover, notamment en ce qui a trait au rôle des plateformes technologiques. L'injection de 5 M$ additionnel sur 5 ans pour couvrir, entre autres, les coûts du personnel hautement qualifié qui opère les équipements de pointe est un pas dans la bonne direction. Comme l'indique Pierre Lapointe, président du conseil d'administration, « un récent sondage de PRIMA Québec réalisé parmi les utilisateurs de ces équipements, montre sans l'ombre d'un doute que l'expertise de ces professionnels est déterminante pour la capacité d'innovation des PME du secteur des matériaux avancés ».

Enfin, à titre de membre de QuébecInnove, PRIMA Québec collaborera à renforcer davantage l'écosystème de recherche et d'innovation.

À propos de PRIMA Québec

PRIMA QUÉBEC agit comme un pôle central amorçant et animant des activités de concertation et de maillage et finançant des initiatives favorisant la formation, le transfert de connaissance et le développement d'applications en lien avec les matériaux avancés. Le Pôle a comme mission de soutenir un écosystème d'innovation collaborative propice au développement de matériaux avancés au profit des centres de recherche, des entreprises et de la société québécoise. En tant qu'organisme à but non lucratif, PRIMA Québec compte sur le soutien financier du gouvernement du Québec et du secteur privé.

