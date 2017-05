Montréal et le Palais des congrès accueillent un des plus importants congrès sur les transports publics au monde







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Du 15 au 17 mai 2017, Montréal deviendra le centre d'attention en matière de transport grâce à la tenue du Sommet mondial des transports publics qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal. À cette occasion, l'Union Internationale des Transports Publics (UITP) attend près de 11 000 congressistes et visiteurs à Montréal, générant ainsi de très importantes recettes touristiques pour la métropole et du Québec.

« Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal et son équipe possèdent tous les atouts nécessaires pour recevoir ce congrès d'envergure avec le professionnalisme et la créativité qui caractérisent la métropole », a déclaré Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal, « Dès 2010, plusieurs équipes de travail ont soutenu le projet et ont collaboré ensemble afin de convaincre l'association internationale de privilégier Montréal à titre de destination pour leur congrès de 2017 », ajoute-t-il.

La candidature a été rendue possible grâce aux efforts concertés de l'Agence métropolitaine de transport (AMT), de la Société de transport de Montréal (STM), de la Ville de Montréal, de Tourisme Montréal et du Palais des congrès de Montréal. Encore aujourd'hui, les équipes unissent leurs forces pour préparer la tenue de ce congrès qui mettra en lumière le dynamisme de Montréal.

Un site sans tracas

Avec ses 15 quais de chargement, ses ascenseurs de service à grande capacité, ses vastes salles multifonctionnelles et son expertise en expositions d'envergure, le Palais des congrès de Montréal est l'endroit tout désigné pour cet événement. Le volet exposition comprenant le déplacement et la mise en valeur de matériel de transport tel que des voitures de métro ou d'autres véhicules imposants, les installations du Palais permettent la réalisation des événements les plus complexes. Au total, quelque 300 exposants sont attendus.

Événement public

Afin de permettre au public de participer à cet événement d'envergure mondiale, l'AMT et la STM ont créé Place au transport, un événement destiné à la population du grand Montréal qui se tiendra en marge Sommet. L'événement, qui aura lieu les 15 et 16 mai de 11 h à 18 h 30, sera également une occasion unique de découvrir le passé, le présent et le futur du transport actif et collectif à Montréal à travers des activités historiques, artistiques et expérientielles. Des camions de rue, des prestations musicales et d'autres surprises seront au rendez-vous à la place Jean-Paul-Riopelle, soit dans le quadrilatère composé de l'avenue Viger Ouest, de la rue Saint-Antoine Ouest et des rues de Bleury et place Jean-Paul-Riopelle. Événement gratuit. Information : placeautransport.org

Une année riche en célébrations

L'année 2017 est résolument festive alors que se poursuivent les célébrations du 375e anniversaire de Montréal, en plus de celles du 150e anniversaire du Canada, du 50e anniversaire du métro de Montréal et d'Expo 67.

Montréal, ville de congrès

Depuis 2011, Montréal est la ville qui accueille le plus grand nombre d'événements internationaux dans les Amériques, selon le classement publié par l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité et finaliste au prix du Meilleur centre de congrès au monde (AIPC), le Palais des congrès de Montréal compte sur l'engagement des chefs de file de l'industrie des transports et leur apporte son expérience et son soutien, favorisant ainsi le rayonnement international d'une industrie en constante évolution.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements et génère d'importantes recettes touristiques et intellectuelles pour Montréal et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal à titre de destination de premier plan. congresmtl.com

