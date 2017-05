Dévoilement de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 - Faire du Québec une des sociétés les plus innovantes







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - D'ici 2022, le Québec s'est fixé pour objectif de figurer parmi les principaux leaders de l'Organisation de coopération de développement économique (OCDE) en matière de recherche et d'Innovation. Pour relever ce défi, le Gouvernement du Québec dévoile aujourd'hui la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) 2017-2022 pour laquelle 585 millions de dollars seront investis au cours des cinq prochaines années.

Cette stratégie permettra d'atteindre trois grands objectifs pour le Québec en matière de recherche et d'innovation soit :

Développer les talents, les compétences et la relève; Investir dans la capacité de recherche et d'innovation sous toutes leurs formes; Dynamiser le transfert et la commercialisation des innovations.

Elle propose des mesures concrètes pour :

Un soutien à toute la chaîne d'innovation, de la recherche à la commercialisation;

Un soutien renforcé à la relève;

Un appui à l'intégration en emploi, en recherche et en innovation;

Le renforcement de la compétitivité de nos masses critiques en recherche;

La priorisation de secteurs porteurs en recherche et en innovation;

Un appui à la recherche et à l'innovation dans les PME;

Un changement de paradigme afin de mieux collaborer et ainsi récolter les retombées des investissements en recherche et en innovation, notamment avec QuébecInnove.

Rappelons que cette stratégie découle d'une vaste consultation qui a réuni les principaux acteurs et experts en recherche et en innovation, ainsi que des citoyens jeunes et plus expérimentés provenant des milieux communautaires, institutionnels et industriels de l'ensemble des régions du Québec.

Citations :

« Le 21e siècle amène au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, une vague de changements profonds dont nous commençons à peine à apprécier l'ampleur. Dans ce contexte, l'objectif de notre gouvernement est d'amener les secteurs d'activité traditionnellement au coeur de notre économie à se moderniser, tout en encourageant l'émergence de nouveaux créneaux d'excellence partout au Québec. Pour ce faire, nous avons basé notre stratégie sur trois piliers : encourager nos manufacturiers à innover, stimuler l'exportation et mieux outiller nos PME. Mais pour oser innover, le Québec doit se doter des compétences, des moyens et des pratiques nécessaires à l'établissement d'un environnement qui favorise la pensée créative et la valorisation des connaissances. La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation est un moyen d'y parvenir. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation est le fruit d'une vaste consultation menée auprès de tous les publics. Le principal élément qui en est ressorti est l'importance de la collaboration. Il n'y a pas d'opposition entre recherche appliquée et recherche fondamentale notamment. Il faut que chaque idée qui émerge puisse être menée au bout d'elle-même, que ce soit vers la commercialisation ou encore vers une innovation sociale. Il faut également encourager et développer nos talents, et ce, dès le primaire. Nous ne devons viser rien d'autre que l'excellence. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Le réseau de l'éducation a l'importante responsabilité de fournir aux jeunes des connaissances multiples et de développer leurs intérêts. L'école encourage le développement de la créativité, des talents et des compétences générales mais surtout, elle alimente la curiosité. La Stratégie lancée aujourd'hui donnera aux écoles les moyens de développer l'esprit scientifique des élèves et de leur offrir différentes opportunités pour accroître l'ensemble des compétences qui les mèneront vers les métiers de demain. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le maintien du programme Premier emploi en recherche, l'une des mesures énoncées dans la SQRI, permettra à des diplômés du collégial et de l'université d'acquérir une expérience de travail en recherche au sein d'un organisme membre de QuébecInnove. Pour les entreprises, cela facilite l'accès à une main?d'oeuvre hautement qualifiée en recherche et en innovation et, pour les diplômés, elle favorise la transition des études vers l'emploi. »

Hélène David, ministre responsable de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Près de 2,8 G$ seront investis en recherche et innovation au cours des 5 prochaines années :

585 M$ pour les mesures spécifiques de la Stratégie québécoise en recherche et innovation;

117,5 M$ pour le volet innovation de la Stratégie des sciences de la vie;

48,5 M$ pour favoriser le développement du manufacturier innovant;

45,5 M$ pour stimuler l'innovation dans le secteur forestier;

26 M$ de contributions au Plan d'action sur les changements climatiques;

21,8 M$ pour favoriser la recherche dans le domaine maritime;

6 M$ pour la recherche dans le secteur minier;

9,3 M$ pour promouvoir la recherche dans le domaine des politiques publiques;

1,4 G$ prévus aux crédits annuels du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation;

490 M$ investis pour les infrastructures de recherche.

À ces sommes s'ajoutent 2,6 G$ en aide fiscale à la recherche et à l'innovation.

