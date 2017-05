Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation : L'innovation comme clé de la prospérité de la métropole







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue les mesures annoncées dans la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) présentée aujourd'hui par la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, madame Dominique Anglade. Il s'agit d'une stratégie qui répond à plusieurs demandes de la communauté d'affaires en matière d'innovation.

Soutenir l'innovation, de l'idée à la commercialisation

« Les mesures annoncées dans la SQRI pour faciliter le transfert technologique et pour resserrer les liens entre les entreprises et le milieu universitaire constituent un pas dans la bonne direction. Le Québec est le champion canadien en matière de financement de la R-D, tant par le privé que le public. Cependant, si nos entreprises et nos organismes ne manquent pas d'idées novatrices, ils font face à des défis majeurs en matière de commercialisation. Montréal est au centre d'un écosystème d'universités, de centres de recherche, d'entreprises innovantes et de start-ups et il est essentiel de se doter d'outils pour maximiser les retombées économiques qui découlent de ce positionnement », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Développer des compétences d'avenir pour des emplois du futur

« Pour innover, il est essentiel que nos entreprises aient accès aux meilleurs talents. La Chambre réitère l'importance d'augmenter de façon importante le nombre de diplômés, de resserrer les liens entre les universités et les entreprises et de valoriser la culture scientifique. La SQRI vise juste en jouant sur tous ces leviers. Il est essentiel de permettre à nos établissements d'enseignement supérieur d'être plus agiles pour répondre aux besoins du marché du travail, qui évoluent rapidement et continuellement. La Stratégie envoie un signal fort dans ce sens et la Chambre en félicite le gouvernement », a poursuivi M. Leblanc.

Miser sur l'intelligence artificielle

« L'expertise de Montréal dans le domaine de l'intelligence artificielle est maintenant reconnue dans le monde. Il s'agit d'un domaine d'avenir, comme en témoignent d'ailleurs les investissements massifs consentis par les grandes entreprises déjà actives mondialement dans cette industrie hautement concurrentielle. Pour maintenir notre position avantageuse, il importe de favoriser la collaboration entre tous les acteurs, tant privés que publics. En ce sens, la création d'une super-grappe en intelligence artificielle aidera à bâtir cet écosystème essentiel et à renforcer les collaborations étroites entre les joueurs clés pour maintenir notre compétitivité », a mentionné M. Leblanc.

« Le modèle des grappes industrielles a démontré toute sa pertinence. La Chambre travaille étroitement avec les grappes métropolitaines et nous offrons ainsi toute notre collaboration aux membres du comité consultatif afin de les appuyer dans leurs démarches. Ils trouveront en notre organisation une alliée engagée et solide », a conclu M. Leblanc.

