Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, Monsieur Stéphan La Roche, a reçu hier des mains de la consule générale de France à Québec, Mme Laurence Haguenauer, le titre de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française, en raison de son engagement exemplaire dans le renforcement des relations culturelles entre le Québec et la France.

Cette reconnaissance souligne les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Avocat de formation et gestionnaire culturel, la renommée de Stéphan La Roche n'est plus à faire puisqu'il possède une vaste connaissance du milieu des arts ainsi que des enjeux liés aussi bien à son développement qu'à son rayonnement.

Citation :

« C'est un honneur pour moi de recevoir cette reconnaissance. C'est avec humilité que j'accueille cette distinction, qui constitue une motivation professionnelle additionnelle pour moi. J'en profite pour saluer et remercier l'ensemble des collaborateurs que j'ai eu la chance de côtoyer professionnellement jusqu'à maintenant dans ma carrière. Chacun d'eux a été, d'une manière ou d'une autre, source d'inspiration. »

-Stéphan La Roche, directeur général du Musée de la civilisation

Faits saillants :

Au cours de ses divers mandats, Stéphan La Roche a touché à l'ensemble des secteurs culturels. Avant d'être nommé directeur général du Musée de la civilisation en 2015, il a agi à titre de président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) d'avril 2013 à octobre 2015. Il oeuvrait depuis 2008 comme directeur de la musique et de la danse au sein de cette société d'État, où il a assumé, de façon simultanée, les fonctions de directeur de l'action territoriale de 2009 à 2011, coordonnant l'ensemble des activités internationales et des interventions régionales. Il avait effectué un précédent mandat au CALQ à titre de secrétaire du Conseil et directeur de la planification et de la coordination, de 1997 à 1998.

Auparavant, Stéphan La Roche a été directeur général du Bureau de la Capitale-Nationale de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC). Il a été associé de près à la relance du Palais Montcalm de Québec, d'abord comme chargé de projet responsable de la planification, du développement et de la mise en place du concept de maison de la musique, puis à titre de directeur général du nouveau Palais Montcalm. Il a également été directeur des services culturels à la Délégation générale du Québec à Paris, de 2001 à 2004. Il a aussi oeuvré à titre de directeur de cabinet adjoint au ministère de la Culture et des Communications du Québec, où il a notamment coordonné avec succès les travaux et la rédaction de la Politique de diffusion des arts de la scène, Remettre l'art au monde, en 1996.

Depuis son arrivée à la tête du Musée de la civilisation, on lui doit une série d'expositions ramenant la mission sociétale de l'organisation à l'avant-plan. Pensons seulement aux expositions comme 25 × la Révolte, Observer, Comme chiens et chats ou encore la mise à jour de l'exposition Le Temps des Québécois. Sans oublier les expositions à venir, chères à Monsieur La Roche, telles Cerveau à la folie, Hergé à Québec ou encore Mon sosie a 2 000 ans et Londres. Autant de grands projets qui se concrétisent grâce aux démarches de partenariats de Monsieur La Roche, et qui permettront aux visiteurs de comprendre le monde qui les entoure.

