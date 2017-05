Invitation aux médias - 48 HEURES VÉLO - L'événement s'amène à l'aéroport Montréal-Mirabel







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Make-A-Wish / Fais-Un-Voeu Québec, en partenariat avec Aéroports de Montréal et ICAR Mirabel, sont heureux de vous inviter au dévoilement du nouvel emplacement du 48 HEURES VÉLO, l'un des événements en cyclisme le plus mobilisant et porteur d'espoir au Québec.

Quand : Le mardi 16 mai 2017, à 11 h



Où : Chez ICAR à l'Aéroport Montréal-Mirabel

12800, rue Henri-Fabre

Mirabel J7N 0A6



Qui : Jean Bouchard, Maire de la Ville de Mirabel

Charles A Gratton, Vice-président,

Services commerciaux et immobiliers,

Aéroports de Montréal



RSVP : Au plus tard le 15 mai 2017

Tanya Godard

tanya.godard@faisunvoeuqc.ca

514 488-9474

48heuresvelo.ca

