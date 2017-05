Avis aux médias - Opportunité photo - Le Musée des politiques en matière de drogues est de passage à Montréal dans le cadre de la 25e Conférence internationale sur la réduction des méfaits







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Open Society Foundations a le plaisir de convier les médias à la soirée d'ouverture du Musée des politiques en matière de drogues, une exposition présentée à Montréal du 15 au 17 mai prochain, dans le cadre de la 25e Conférence internationale sur la réduction des méfaits.

Inaugurée à New York lors de la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) sur le problème mondial de la drogue en avril 2016, l'exposition itinérante du Musée des politiques en matière de drogues fera un arrêt de trois jours dans la métropole, sous la forme d'un « musée dans une boîte ». Le public pourra y admirer une quarantaine d'oeuvres d'artistes locaux et internationaux qui visent à expliquer de quelle façon les politiques en matière de drogues affectent et ont un impact sur nos amis, nos familles et nos collectivités.

Cet espace culturel éphémère propose une expérience puissante et émouvante illustrant les préjudices causés par les politiques de prohibition actuelles, en plus de présenter de nouvelles approches axées sur la dignité, la santé et les droits de l'homme.

L'art et la culture sont un moyen alternatif pour véhiculer des messages qui démontrent la nécessité de faire adopter des politiques plus progressistes. Cet événement gratuit et ouvert au public transportera les visiteurs à travers le monde pour les inciter à penser et agir autrement.

Le Musée des politiques en matière de drogues mettra en vedette les oeuvres d'artistes contemporains, dont Tracy Hetzel, aquarelliste de la série de portraits « The Execution Series » qui présente cinq personnes ayant été exécutées après avoir été reconnues coupables d'infractions liées aux drogues, Ann Lewis, artiste activiste multidisciplinaire aussi connue sous le pseudonyme Gilf! qui exposera une oeuvre participative unique sur les victimes de la crise des opioïdes qui frappe actuellement le Canada, ou encore deux portraits de la série « At last... rest » que Zefrey Throwell a créée à partir des cendres de son défunt père, Douglas Throwell, qui contiennent toujours des traces de méthamphétamine, se voulant ainsi un mémorial profondément personnel autant qu'un témoignage des effets néfastes de cette drogue.

QUOI : Musée des politiques en matière de drogues

Opportunité photos et entrevues



QUAND : Présentation commentée privée de l'exposition, dès 15 h, le dimanche 14 mai suivie de la cérémonie d'ouverture, dès 19 h

Le Musée sera ouvert au public du 15 au 17 mai, de 16 h à 20 h



QUI : Prises de parole par : Daniel Wolfe , directeur du programme de développement international sur la réduction des méfaits pour le volet de santé publique d'Open Society Foundations

Michael Skolnik , PDG de The Soze Agency

Des membres de MUMSDU, une coalition de parents canadiens ayant perdu un enfant dû à une surdose ou d'autres méfaits liés à la drogue, viendront témoigner de leur expérience. Performances par : Abeille Gélinas , DJ invitée

Imani Uzuri , chanteuse et compositrice

Lemon Andersen, poète et récipiendaire d'un Tony Award



OÙ : Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield

Montréal (Québec) H3A 3R8

Carte interactive

À propos d'Open Society Foundations

Open Society Foundations a pour objectif de former des collectivités dynamiques et tolérantes régies par des gouvernements responsables envers leurs citoyens. En partenariat avec des collectivités locales réparties dans plus de 100 pays, Open Society Foundations milite pour la justice, les droits de l'homme, la liberté d'expression ainsi que l'accès aux services publics de santé et d'éducation.

www.opensocietyfoundations.org / www.museepolitiquesdrogues.org

