Le Gouvernement du Québec annonce les résultats du premier appel à projets entre le Québec et le Sénégal







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - En marge de sa participation au 3e Forum économique du Sénégal au Canada, qui se tient à Montréal les 12 et 13 mai, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, accompagnée du directeur du Bureau du Québec à Dakar, Younes Mihoubi, annonce un soutien financier de 40 000 $ du Gouvernement du Québec pour la réalisation de huit projets de coopération entre le Québec et le Sénégal. Ce tout premier appel à projets avec le Sénégal s'inscrit dans la volonté du Québec d'approfondir ses relations politiques, culturelles et économiques avec l'Afrique et plus particulièrement avec les pays francophones, dont le Sénégal.

Trois secteurs prioritaires ont été ciblés pour l'appel à projets 2016-2017, soit la participation économique et sociale des femmes et des jeunes, l'agroalimentaire et l'énergie. Pour voir la liste complète des projets, consultez l'annexe 1.

Citations :

« Le Québec est fier de voir ces huit projets se concrétiser. Le sens de l'innovation et le dynamisme des partenaires, tant sénégalais que québécois qui pilotent ces initiatives, constituent des valeurs que le Québec et le Sénégal partagent et souhaitent voir s'épanouir dans le cadre de leurs partenariats. Je suis ravie de voir les collaborations entre nos sociétés s'enrichir et se multiplier. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Je me réjouis de l'élargissement de la coopération entre le Québec et le Sénégal dans le cadre de ce premier appel à projets. Ceux-ci portent tout aussi bien sur des enjeux liés à la participation économique et sociale des femmes et des jeunes qu'à l'agroalimentaire et à l'énergie, et vont de concert avec les efforts du pays dans le cadre du Plan Sénégal Émergent. »

Ousmane Paye, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Canada

Faits saillants :

En mars dernier, sous la direction du scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, un atelier de conseil scientifique a été tenu en collaboration avec l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal.



En mars 2016, lors d'une mission au Sénégal et en Côte d'Ivoire, la ministre St?Pierre a signé avec le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, une entente qui confère une reconnaissance officielle au Bureau du Québec à Dakar .



. En activité depuis mai 2016, le Bureau du Québec à Dakar sera très prochainement rehaussé au niveau de délégation générale, le plus important niveau de représentation du Québec à l'étranger.



sera très prochainement rehaussé au niveau de délégation générale, le plus important niveau de représentation du Québec à l'étranger. Le Gouvernement du Québec soutient plusieurs projets de solidarité internationale au Sénégal, notamment par le biais de Québec sans frontières et du Programme québécois de développement international. Financés en 2016-2017 à la hauteur de plus de 500 000 $, ces projets contribuent notamment à l'amélioration des conditions de vie et au développement économique des communautés locales.



En 2016, les exportations du Québec vers le Sénégal se chiffraient à 25,5 M$, une hausse marquée par rapport à l'année 2013, alors qu'elles étaient de 4,6 M$.

ANNEXE 1

PROJETS RETENUS DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS DE COOPÉRATION QUÉBEC-SÉNÉGAL 2016-2017

No Nom du projet Domaine Promoteur du projet (Québec) Partenaire sénégalais Description 1 Renforcement de la capacité de gestion des risques agricoles au Sénégal Agroalimentaire Financière agricole du Québec - Développement international Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal L'objectif principal du projet est d'accompagner le gouvernement sénégalais et les intervenants du milieu dans le renforcement des capacités et de l'autonomie du secteur agricole, visant ainsi l'amélioration de la sécurité alimentaire du pays. 2 Partage d'expertise cégep-ISEP en entrepreneuriat jeunesse Participation économique et sociale des femmes et des jeunes Fédération des cégeps Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Thiès L'objectif général est de renforcer la capacité des établissements de formation technique québécois et sénégalais (cégeps et ISEP) à soutenir l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes au moyen d'un resserrement de leurs liens de coopération et de l'approfondissement du partenariat amorcé en matière d'entrepreneuriat jeunesse. 3 Incubateur d'entrepreneurs ruraux en efficacité énergétique et valorisation des déchets organiques Énergie SUCO Réseau MUDD Le projet vise à former sept jeunes entrepreneurs femmes et hommes à la construction et à la maintenance de biodigesteurs améliorés. Ces jeunes seront des leviers de développement pour la communauté, capables d'améliorer et d'entretenir les 118 biodigesteurs déjà existants ainsi que d'entretenir les sept nouveaux biodigesteurs. 4 Autonomisation socioéconomique des femmes par la promotion d'une innovation écoénergétique dans deux îles du Saloum Participation économique et sociale des femmes et des jeunes Université du Québec à Chicoutimi Université Gaston Berger de Saint-Louis Le projet vise à promouvoir l'utilisation de technologies moins consommatrices en ressources naturelles auprès du Groupement des femmes transformatrices des îles de Niodior et de Dionewar du Saloum en vue de réduire l'empreinte écologique de leur principale activité. 5 Jeunes Entrepreneures de demain Participation économique et sociale des femmes et des jeunes Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean Association nationale pour la prévention et le développement Le présent projet vise l'autonomisation des jeunes filles des banlieues de Ouagadougou et de Dakar. L'initiative proposée se déploie à travers deux volets d'intervention, soit (1) la protection des droits à la santé et à l'éducation des jeunes filles dans un environnement local favorable et (2) le développement d'un leadership citoyen permettant la participation accrue des jeunes filles dans la sphère publique, auquel s'ajoute un volet de renforcement des capacités locales axé sur les échanges d'expertises, dans une approche visant une importante mobilisation de partenaires en intervention sociale. 6 Maraîchage communautaire dans la communauté de Khalambasse Agroalimentaire Comité de solidarité de Trois-Rivières Le groupement d'intérêt économique des jeunes de Khalambasse - Nanoor Le projet a pour but de monter un programme de formation comprenant différents types d'ateliers - gestion et entrepreneuriat (48 heures), culture maraîchère (72 heures) et transformation agroalimentaire (72 heures) - s'échelonnant sur une période de quatre mois. Les formations seront données par des experts québécois (géographie, administration, sciences de l'environnement) ainsi que par des personnes-ressources de partenaires locaux comme l'Association se?ne?galaise pour un de?veloppement e?quitable et solidaire (ASDES) et l'Union régionale de Kaolack affiliée à l'Union nationale des femmes coopératrices du Sénégal (UNFCS). 7 Place publique de Khabane (Mpal, Sénégal) Énergie SUNTAEG Technologies inc. Commune de Mpal Le projet Place publique de Khabane au solaire consiste en l'installation dans le village sans électricité de Khabane : d'une solution solaire SUNO pour l'éclairage intérieur d'un local, la radio et le chargement des téléphones des villageois

d'un routeur 3G wifi compatible SUNO pour l'accès à Internet mobile avec 15 connexions partagées

d'un lampadaire solaire pour l'éclairage extérieur 8 Bokhol, entre énergie solaire photovoltaïque et développement durable Énergie École polytechnique de Montréal -- Département de mathématiques et de génie industriel Université Alioune Diop de Bambey Ce projet est axé sur l'étude de la centrale solaire photovoltaïque Senergy 2 située à Bokhol (Sénégal). L'étude porte sur l'analyse des impacts socioéconomiques, environnementaux et technologiques de cette centrale solaire inaugurée en octobre 2016, d'une puissance de 20 mégawatts, devant fournir de l'électricité à 160?000 personnes. L'objectif principal de cette recherche est de recenser et de mesurer les impacts de la centrale solaire photovoltaïque Senergy 2 sur le développement durable du Sénégal.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

