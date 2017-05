Le nouveau Jardin Hamel enfin ouvert au grand public







L'ANCIENNE-LORETTE, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Quatorze mois après qu'un violent incendie eut ravagé les installations de l'entreprise, Jardin Hamel est fière d'annoncer sa réouverture dans un tout nouveau bâtiment pour mieux servir sa clientèle. Après une reconstruction rapide de cinq mois, Jardin Hamel, une véritable institution dans la région, devient ainsi le centre jardin le plus moderne au Québec.

Jardin Hamel : 4 millions de dollars investis et plus de 40 emplois sauvés

Avec la réouverture du Centre Jardin Hamel, plus d'une quarantaine d'emplois en haute saison sont ainsi préservés. L'équipe de Jardin Hamel a travaillé d'arrache-pied au cours des derniers mois afin que la reconstruction soit complétée au printemps, tout juste avant la Fête des mères. Rappelons que la reconstruction du centre jardin a été autorisée par la Ville de L'Ancienne-Lorette en novembre dernier après de longues négociations.

La construction du bâtiment central et des nouvelles serres est évaluée à 4 millions de dollars. Au cours des prochaines années, le site accueillera, le long du boulevard Hamel, des bâtiments commerciaux offerts en location, ce qui représente des investissements supplémentaires de 7 millions de dollars. Rappelons que Jardin Hamel avait poursuivi ses activités la saison dernière sous un grand chapiteau, une mesure temporaire.

« Lors de l'incendie, nous nous étions engagés à sauver les emplois de nos travailleurs et nous avons tenu notre promesse. Nous ne voulions pas laisser tomber nos employés et notre clientèle. Après s'être entendu avec la Ville de L'Ancienne-Lorette, on s'est retroussé les manches pour reconstruire le plus rapidement possible, et avec tout ce que comporte comme défis une construction hivernale. Aujourd'hui, même si une période de rodage est nécessaire, on se réjouit d'avoir réussi ce tour de force. Avec ce bâtiment tout neuf, nos clients pourront à nouveau profiter de la complicité de Jardin Hamel dans leurs projets d'aménagement », a déclaré monsieur Jean-Paul Daoust, copropriétaire.

Un bâtiment vert et ultramoderne pour mieux servir la clientèle

Le nouveau Jardin Hamel comprend des installations modernes et d'une qualité exceptionnelle qui feront l'envie de tous les amateurs de jardinage et des amoureux des plantes :

Le centre jardin a été conçu afin d'être ouvert et lumineux, mettant pleinement en valeur les fleurs, les plantes et les arbustes.

Le bâtiment principal du centre jardin est d'une superficie de plus de 50 000 pieds carrés et permet d'accueillir une plus grande variété de produits horticoles.

Les serres ultramodernes sont intégrées au bâtiment.

Ce bâtiment vert et intelligent respecte l'environnement, notamment avec la récupération des eaux de pluie.

Les nouvelles installations permettront à Jardin Hamel de produire ses propres végétaux.

« En reconstruisant le centre jardin, nous voulions améliorer l'expérience client, la rendre inoubliable et mettre nos produits horticoles en valeur, en exploitant leur plein potentiel. Même s'il reste encore du travail à faire, nous sommes très enthousiastes et très fébriles de partager le fruit de nos efforts avec la population de la région de Québec. Vous ne verrez plus jamais Jardin Hamel de la même façon. Une seule visite chez nous et vous serez inspirés pour tous vos projets de jardinage et d'aménagement paysager », a ajouté Jean-Paul Daoust.

À propos de Jardin Hamel

Fondé en 1969 par Gaëtan Hamel, le Centre Jardin Hamel est une véritable institution horticole au Québec. L'entreprise, qui compte jusqu'à 46 employés en haute saison, offre à sa clientèle des végétaux exclusifs et des conseils horticoles. Depuis 2012, les nouveaux propriétaires se sont donné comme mission d'accroître l'offre horticole dans la région de Québec en proposant à la population un choix incomparable de légumes, de fines herbes, de petits fruits, de vivaces et d'annuelles. Chaque année, Jardin Hamel accueille également « Noël Hamel », le plus grand centre de décorations de Noël, ainsi que l'activité « Papillons en fête », des événements incontournables pour les familles de la région.

