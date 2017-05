UnionPay International soutient l'interconnexion de paiement dans les pays de la Nouvelle route de la soie







SHANGHAI, 12 mai 2017 /CNW/ - De l'expansion de son réseau d'acceptation à l'émission de cartes à l'étranger, en passant par le lancement de normes techniques sur les marchés étrangers, UnionPay International explore une voie pratique d'expansion de son activité dans les pays concernés par l'initiative de la Nouvelle route de la soie ou la « Ceinture et la Route ».

Aujourd'hui, UnionPay est présent dans plus de 50 marchés de la nouvelle Route de la soie. Cai Jianbo, PDG d'UnionPay International, a déclaré : « Notre stratégie est d'adapter nos mesures aux conditions locales des différents marchés, de soutenir les échanges de personnels entre la Chine et d'autres régions et de faciliter la « globalisation » des normes financières chinoises. »

Soutenir les échanges de personnel entre la Chine et les pays de la Nouvelle route de la Soie

Avec la mise en place de l'initiative de la Ceinture et la Route, UnionPay a fait des progrès significatifs dans les marchés les plus importants.

On peut prendre le Kazakhstan comme l'archétype de l'expansion rapide d'UnionPay. En deux ans, le degré d'acceptation d'UnionPay dans les distributeurs et les terminaux de point de vente est rapidement passé de 50 % et 20 % respectivement à 80 % chacun. Ce chiffre devrait dépasser 95 % cette année. Pendant ce temps, plus de 1,3 millions de cartes UnionPay ont été émises.

Au Pakistan, UnionPay est accepté dans pratiquement tous les terminaux de point de vente et dans plus de 70 % des distributeurs de billets. Plus de 3,4 millions de cartes UnionPay ont été émises, ce qui fait d'UnionPay la marque internationale possédant la deuxième part de marché dans le pays. En Russie, environ 340 000 terminaux de point de vente et 41 000 distributeurs acceptent UnionPay et le degré d'acceptation devrait atteindre 80 % d'ici la fin de l'année.

En 2016, le volume de transactions en Chine avec les cartes UnionPay émises au Pakistan et au Népal a pratiquement triplé et celui des cartes UnionPay émises en Russie, au Kirghizstan, en Indonésie et à l'île Maurice a progressé d'environ 50 %.

Faciliter la « globalisation » des normes techniques financières en Chine

UnionPay développe l'expansion globale de son réseau, sa marque et ses produits et participe à la promotion de la « globalisation » des normes techniques financières en Chine.

UnionPay a participé à la construction du réseau national de paiement de carte bancaire du Laos et a construit conjointement le réseau de paiement de Thaïlande (TPN) avec les principales banques thaïlandaises. UnionPay a également aidé la Thaïlande à créer sa propre marque de carte de débit, TPN.

En outre, la carte à puce UnionPay est adoptée comme norme recommandée en Thaïlande et au Myanmar et c'est la norme de carte à puce transfrontalière pour le réseau asiatique de paiement (APN). Au mois de février dernier, UnionPay International et le réseau de communication des Philippines BancNet ont annoncé qu'ils feraient la promotion auprès des banques de ce pays pour qu'elles émettent des cartes à puce UnionPay à grande échelle.

