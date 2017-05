La Dictée P.G.L. et la Ligue Nationale d'Improvisation en tournée!







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du projet Signature Canada 150 s'intitulant « La Dictée P.G.L. du 150e : Les escales de l'histoire », La Dictée P.G.L. et la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI) vont parcourir le Canada en mai 2017.

« Je suis ravie qu'à l'occasion de Canada 150, le projet « Les escales de l'histoire » de la Fondation Paul Gérin-Lajoie célèbre l'histoire et la francophonie canadiennes par l'art des mots. Prenez part aux festivités de la tournée pancanadienne offertes par la Ligue Nationale d'Improvisation. C'est un rendez-vous à ne pas manquer! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les artistes de la LNI animeront des ateliers d'improvisation pour les jeunes du secondaire et des matchs dans des gares de VIA Rail Canada (ou à proximité). Ces activités sont organisées dans le cadre de la participation de VIA Rail à plusieurs centaines de rassemblements organisés dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération du Canada.

Voici l'horaire des matchs d'improvisation :

LES ESCALES au départ de Vancouver :

16 mai 2017 : Vancouver

Match de 13 h 30 à 14 h 30 : Gare de train Pacific Central

20 mai 2017 : Winnipeg

Match de 9 h 30 à 10 h 30 : Gare Union

23 mai 2017 : Toronto

Match de midi à 13 h : Alliance Française de Toronto (événement complet!)

LES ESCALES au départ d'Halifax :

19 mai 2017 : Halifax

Match de 11 h à midi : Gare VIA Rail d' Halifax

25 mai 2017 : Montréal

Match de midi à 13 h : École de technologie supérieure

Les deux équipes se rejoindront à Ottawa-Gatineau le 26 mai prochain pour un spectacle d'envergure au Musée canadien de l'histoire. Billets gratuits disponibles : goo.gl/Thsgr0

Ce projet est possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada, de VIA Rail Canada, du Théâtre de la LNI, de l'Alliance des radios communautaires du Canada, de MAtv, du Canal Savoir, de Francolab et du Musée canadien de l'histoire. La Fondation Paul Gérin-Lajoie aimerait également remercier le Musée canadien pour les droits de la personne, le Musée canadien de l'immigration du Quai 21, l'Alliance Française de Toronto et de Vancouver ainsi que l'École de technologie supérieure pour leur appui dans le cadre de la tournée pancanadienne.

À PROPOS DE LA FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE ET DE LA DICTÉE P.G.L.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie fête ses 40 ans d'existence en 2017. Elle oeuvre au Canada et à l'international afin de promouvoir sa mission : l'Éducation pour tous! Au Canada, son activité la plus notoire est sans aucun doute La Dictée P.G.L., un projet éducatif majeur qui existe depuis 1991.

SOURCE Fondation Paul Gérin-Lajoie

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 10:05 et diffusé par :