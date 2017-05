Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans le transport en commun à Kenora







Un total de 12 nouveaux projets approuvés en Ontario

KENORA, ON, 12 mai 2017 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques favorisent la mise en place de services de transport en commun efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre à temps au travail, à l'école et aux services essentiels, et à revenir chez eux en toute sécurité après une longue journée.

Aujourd'hui, Bob Nault, député de Kenora, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et David Canfield, maire de la Ville de Kenora, ont annoncé deux nouveaux projets à Kenora qui seront financés au titre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC). Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ces projets, soit plus de 152 000 $.

Les deux projets consistent à aménager de nouveaux abribus et à remplacer les abribus existants sur l'ensemble du territoire de Kenora. Ces projets permettront d'améliorer les installations mises à la disposition des usagers du transport en commun, rendant ainsi leurs déplacements quotidiens plus confortables et plus sécuritaires étant donné qu'ils subissent toutes sortes de conditions météorologiques.

Le 31 mars, le premier ministre Trudeau a souligné l'importance du transport en commun pour les Canadiens, comme on l'indique dans le Budget 2017, et a annoncé l'approbation de 312 projets de transport en commun en Ontario.

En plus de ces projets, le député Nault a également annoncé que 10 nouveaux projets de transport en commun profiteront à Collingwood, à Elliot Lake et à Owen Sound.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une une entente entre le Canada et l'Ontario pour le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Citations

« Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de l'Ontario et les municipalités afin d'investir dans d'importantes initiatives de transport en commun qui renforceront les collectivités de l'Ontario en faisant croître la classe moyenne, en favorisant la prospérité à long terme et en permettant aux Canadiens de se rendre à l'heure à leurs activités quotidiennes et de rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de fournir aux résidents de Kenora des infrastructures de transport en commun abordables et efficaces, maintenant et à l'avenir. »

Bob Nault, député de Kenora, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant dans les infrastructures de transport en commun, nous rendons l'utilisation du transport en commun plus facile pour la population. Le financement fédéral consacré à ces importants projets à Kenora nous aidera à améliorer les services de transport en commun et à assurer la mobilité des Ontariens à Kenora et partout dans la province. »

L'honorable Bill Mauro, ministre des Affaires municipales, ministre du Développement du Nord et des Mines, et député de Thunder Bay--Atikokan, au nom de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario

« La Ville de Kenora est reconnaissante du financement qui est consacré aux infrastructures du réseau de transport en commun municipal. Avec le relancement de nos routes de transport en commun en avril 2017, notre service sera maintenant amélioré grâce à l'aménagement d'abribus qui peuvent les protéger durant les hivers froids du nord et les températures saisonnières fluctuantes, ce qui permettra d'augmenter le confort et la sécurité pour notre clientèle. »

David Canfield, maire de la Ville de Kenora

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

Pour appuyer le transport en commun, le Budget 2017 propose 25,3 milliards de dollars. Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Depuis 2004, le gouvernement de l' Ontario s'est engagé à verser plus de 3,7 milliards de dollars aux municipalités de la province aux termes du programme provincial de la taxe sur l'essence. Ce financement permet d'appuyer les réseaux de transport en commun municipaux.

s'est engagé à verser plus de 3,7 milliards de dollars aux municipalités de la province aux termes du programme provincial de la taxe sur l'essence. Ce financement permet d'appuyer les réseaux de transport en commun municipaux. Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/BuildON.

Document d'information

Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour 12 projets de transport en commun en Ontario

Une nouvelle liste de projets de transport en commun a été approuvée dans le cadre de l'entente conclue entre le Canada et l'Ontario aux termes du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC), conçu pour répondre aux besoins prioritaires en matière d'infrastructure, en mettant l'accent sur la réparation et l'amélioration des installations et des actifs actuels.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario plus de 1,48 milliard de dollars aux termes du FITC, et couvrira jusqu'à 50 p. 100 des coûts admissibles des projets.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 12 projets suivants en Ontario ont maintenant été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant plus de 1 million de dollars.

Lieu Nom du projet Financement

fédéral Date de début

prévue Collingwood Remplacement de deux Eldorado 2006

par de nouveaux autobus conventionnels

à plancher surbaissé accessible de

30 pieds, afin d'améliorer la fiabilité du

service et la réponse aux demandes des

usagers 413 601 $ 15 janvier 2017 Elliot Lake Achat d'un garage chauffé pour

l'entreposage de la flotte 133 750 $ 31 octobre 2016 Elliot Lake Remplacement de l'actuel véhicule de

transport adapté 106 715 $ 1er septembre 2017 Kenora Aménagement de nouveaux abribus - 5

emplacements 62 500 $ 23 mai 2017 Kenora Remplacement d'abribus existants - 10

emplacements 90 000 $ 23 mai 2017 Owen Sound Remplacement des voies piétonnières

extérieures et des bordures au terminal de

transport en commun 30 000 $ 1er juin 2017 Owen Sound Remplacement du toit du terminal de

transport en commun 30 000 $ 1er mai 2017 Owen Sound Remplacement du système de chauffage,

de ventilation et de conditionnement d'air

(CVCA) dans le terminal de transport en

commun 15 000 $ 1er mai 2017 Owen Sound Amélioration de l'accessibilité au terminal

de transport en commun 7 500 $ 1er mai 2017 Owen Sound Réparations générales au terminal de

transport en commun (panneaux,

ouvrages en briques, planchers et bancs) 25 000 $ 1er janvier 2017 Owen Sound Installation de 20 nouveaux abribus avec

signalisation accessible et raccordements

aux trottoirs 155 000 $ 1er mai 2017 Owen Sound Achat d'un logiciel et d'unités de système

mondial de positionnement (GPS) afin de

fournir en temps réel de l'information sur

les autobus, dans une application « où est

mon autobus » pour les téléphones

intelligents 7 500 $ 1er janvier 2017

