Canada 150 : Les Prince-Édouardiens seront au coeur des célébrations

Le gouvernement du Canada appuie plusieurs nouvelles initiatives à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de Canada 150.

CHARLOTTETOWN, le 12 mai 2017 /CNW/ - Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, a annoncé aujourd'hui le financement d'une série de projets communautaires qui auront lieu à l'Île-du-Prince-Édouard afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération en 2017.

Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et de l'honorable Navdeep Singh Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

Les Prince-Édouardiens et les visiteurs auront la chance de célébrer le Canada 150 en participant à des activités qui mettront en valeur la diversité linguistique et culturelle de la province, y compris ses peuples autochtones et acadiens, et son riche patrimoine agricole. Plusieurs de ces activités impliquent la participation active des jeunes, en leur offrant la possibilité de s'investir dans notre société et ainsi façonner le Canada de demain.

Le gouvernement du Canada a accordé ce financement de 1 778 507 $ dollars par l'entremise du Fonds Canada 150 et de 50 000 dollars par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA). Le gouvernement est heureux d'appuyer la tenue d'activités à l'échelle locale, régionale et nationale pour que les Canadiens d'un bout à l'autre du pays soient de la fête, et pour faire de 2017 une année mémorable.

De plus, le secrétaire parlementaire Casey a profité de l'occasion pour illuminer pour la première fois l'enseigne Canada 150 3D située à Charlottetown. D'ici le 21 juin, plusieurs enseignes Canada 150 3D se retrouveront au coeur des capitales des provinces canadiennes et territoires dans plusieurs destinations touristiques de renom d'un bout à l'autre du Canada.

« Les célébrations du Canada 150 sont un moment marquant qui nous permettent de souligner comme il se doit au coeur des communautés canadiennes partout au pays, y compris l'Île-du-Prince-Édouard. Notre gouvernement est heureux d'appuyer des initiatives et des activités qui mettent en valeur ce qui fait que nos communautés sont uniques, diversifiées et dynamiques tout en laissant un legs aux générations à venir. Alors, allez-y, participez, célébrez et explorez! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« J'invite tous les Canadiens à venir nous visiter en 2017, et à prendre part aux nombreuses activités qui seront mises de l'avant afin de célébrer le Canada 150! Notre province regorge de sites plus beaux les uns que les autres et nos gens sont des plus accueillants. Venez fêter avec nous et vivre l'expérience prince-édouardienne! On vous attend! »

- Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député pour Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

« Le 150e anniversaire de la Confédération est le moment tout indiqué de souligner la richesse de notre patrimoine culturel, reflet de notre diversité. Les projets qui célèbrent notre culture et notre patrimoine sont importants pour tous les Canadiens et les visiteurs au Canada. Le tourisme est d'une importance vitale pour l'économie canadienne et je suis convaincu que des projets comme ceux-ci attireront de nombreux visiteurs au cours de la prochaine saison. »

- L'honorable Navdeep Singh Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)

Le gouvernement du Canada accorde un montant total de 1 778 507 $ dollars à 22 nouveaux projets communautaires pour la province de l'Île-du-Prince-Édouard.

Plusieurs des communautés qui auront des enseignes Canada 150 3D seront aussi l'hôte de festivités mémorables pour la fête du Canada.

Les grands thèmes de la vision du gouvernement du Canada pour le 150e anniversaire de la Confédération sont la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, l'environnement et la jeunesse

Le Fonds Canada 150 a été établi en avril 2015. Il est doté d'un budget global de 200 millions de dollars.

