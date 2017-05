Un Québécois nommé Président du Conseil des Gouverneurs de la World Food Logistics Organization







ALEXANDRIA, VA, 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 25 avril 2017, Monsieur Nicholas Pedneault (Congébec Logistique, Québec, Québec, Canada) a été nommé président du Conseil des gouverneurs 2017-2018 de la World Food Logistics Organization (WFLO). Le nouveau président, M. Pedneault, concentrera ses efforts sur le développement et la croissance de l'industrie, ainsi que la promotion de la Global Cold Chain Alliance (GCCA) et de ses membres à titre d'expert du domaine mondial de la chaîne d'approvisionnement à température contrôlée.

« Pour atteindre l'objectif stratégique de l'organisation, soit d'accroître le marché et l'industrie, nous devons d'abord devenir des chefs de file et promouvoir des actions visant à construire une chaîne du froid plus forte et plus robuste », a déclaré M. Pedneault. « Je crois que la GCCA peut y parvenir, grâce à la profusion de ses ressources et aux pratiques exemplaires déjà développées par nos membres, combinées aux projets d'envergure internationale menés par la WFLO ».

La WFLO représente le volet de recherche et d'éducation de Global Cold Chain Alliance (GCCA) et se consacre au développement des systèmes alimentaires mondiaux, notamment en ce qui concerne le transport assuré, efficace et fiable de produits périssables dans la communauté mondiale. À cet effet, la WFLO se concentre sur l'alimentation à l'échelle mondiale et organise des projets dans les pays en développement. Les membres de la GCCA fournissent leur expertise pour construire et améliorer les installations et les entrepôts à températures contrôlées, ainsi que les services de transport et de logistique.

Également élus au Conseil de la WFLO sont le vice-président, Paul Henningsen (Henningsen Cold Storage, Hillsboro, Oregon, États-Unis) et le trésorier, Don Dick (Dick Cold Storage, Columbus, Ohio, États-Unis).

Adam Forste (Lineage Logistics, San Francisco, Californie, États-Unis) a été élu pour un mandat de trois ans au Conseil de la WFLO.

Dan Kaplan (Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, Iowa, États-Unis) et Mike Pokel (Midwest Refrigerated Services, Milwaukee, Wisconsin, États-Unis) ont été réélus pour une période de trois ans.

Arne Martinsen (Transmar Ltd, Tiburon, Californie, États-Unis) et Kirk Robertson (Terra Vista Capital, Washington DC, États-Unis) ont été réélus pour une durée de trois ans en tant que membres publics de la WFLO.

Les nouveaux officiers et membres du Conseil des gouverneurs de la World Food Logistics Organization (WFLO) ont été nommés lors d'une session générale tenue lors de la 126ième convention annuelle IARW-WFLO, du 22 au 25 avril à Dana Point, en Californie.

Consultez une liste complète des membres des conseils IARW et WFLO.



La WFLO se consacre au développement de bonnes pratiques de manutention et d'entreposage de produits périssables, ainsi qu'au développement de systèmes et de pratiques pour assurer que les mouvements internationaux de denrées périssables et de produits alimentaires soient effectués de manière sûre, efficace et fiable pour tous les gens du monde. La WFLO est un partenaire officiel de la Global Cold Chain Alliance (GCCA), qui joue le rôle de porte-parole de l'industrie de la chaîne du froid et représente 1 300 entreprises membres dans 75 pays. Pour de plus amples renseignements sur la IARW et la GCCA, visitez www.gcca.org.

SOURCE Congébec Logistique Inc.

