Message du gouverneur général du Canada à l'occasion de l'Odyssée des sciences

OTTAWA, le 12 mai 2017 /CNW/ - Tout au long de mon mandat à titre de gouverneur général, j'ai oeuvré à promouvoir l'apprentissage et l'innovation. C'est donc un immense plaisir de souligner l'Odyssée des sciences 2017, une grande célébration des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques au Canada qui se déroule du 12 au 21 mai.

Les scientifiques canadiens sont parmi les plus réputés et les plus dynamiques au monde. Leur travail remarquable et transformateur contribue à forger notre avenir et à améliorer notre qualité de vie. En mettant comme eux l'innovation au coeur de notre quotidien, nous serons tous gagnants.

Pendant les 10 prochains jours, petits et grands sont conviés à prendre part aux centaines d'activités, de conférences et de rencontres organisées à l'échelle du pays. Voilà une excellente occasion de s'amuser, de s'instruire et de se laisser inspirer.

Je tiens à remercier le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada de veiller à l'organisation de cette merveilleuse initiative. J'encourage toutes et tous à en profiter et je vous souhaite de faire de fascinantes découvertes.

Bonne Odyssée des sciences!

David Johnston

