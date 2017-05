La Journée du médecin résident 2017 - 14e édition - Des médecins résidents de partout au Québec convergent vers Montréal pour discuter de gestion du stress et de prévention de l'épuisement professionnel







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour souligner la Journée du médecin résident, la FMRQ a décidé de tenir un colloque qui se tient aujourd'hui à l'Hôtel Bonaventure-Montréal visant à offrir aux médecins résidents des outils pour mieux gérer le stress et pour prévenir l'épuisement professionnel, mais aussi et surtout, pour que ceux-ci en reconnaissent les symptômes et demandent de l'aide au besoin. « Cette année, a déclaré le président de la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ), le Dr Christopher Lemieux, cette thématique s'est imposée comme étant un incontournable. Le stress constitue un compagnon quotidien des médecins résidents, ce qui accentue le risque d'épuisement professionnel durant leur résidence », a soutenu le président de la FMRQ, le Dr Christopher Lemieux, à l'ouverture du Colloque sur la gestion du stress et la prévention de l'épuisement professionnel chez les médecins résidents.

La conférencière invitée, la Professeure Sonia Lupien, docteure en neurosciences, auteure et communicatrice bien connue, a démystifié pour les participants la définition populaire du stress et fait un survol des découvertes scientifiques des 30 dernières années, tout en offrant des moyens de contrôler la réponse de stress en utilisant différentes méthodes. Un panel intitulé Stress et épuisement quotidien Le Devoir, a conclu la journée. Parmi les invités, il y a le Dr Alain Vadeboncoeur, le Dr Claude Rajotte du Programme d'aide aux médecins du Québec et le professeur Denis Chênevert, des HEC-Montréal. Le président de la FMRQ a ajouté que les exigences de la résidence, qui dure deux ans, parfois trois en médecine familiale et un minimum de cinq ans dans les autres spécialités, entraînent, pour certains, à certaines étapes de leur carrière, un niveau de stress important, voire une détresse psychologique que nous ne pouvons ignorer. « Le Colloque d'aujourd'hui aura permis, j'espère, aux participants d'identifier des moyens et outils pour gérer leur stress et éviter l'épuisement professionnel », de poursuivre le Dr Lemieux.

Le Colloque a également permis de présenter les résultats préliminaires d'un sondage sur l'épuisement professionnel réalisé au cours des dernières semaines par la FMRQ, auprès des quelque 3 600 médecins résidents qui dispensent des soins et services de santé à la population dans toutes les régions du Québec. Les résultats préliminaires démontrent que 54,8 % des répondants présentent des symptômes d'épuisement professionnel. De ce nombre, 45,2 % souffrent d'épuisement émotionnel, 23,7 % montrent des signes de dépersonnalisation ou de cynisme et 13,3 % ressentent peu d'accomplissement personnel dans leur travail.

La Fédération des médecins résidents du Québec regroupe les quatre associations de médecins résidents des facultés de médecine de Montréal, McGill, Sherbrooke et Laval à Québec. Elle compte 3 600 membres qui offrent des services à la population au sein des établissements de santé du Québec. Le quart d'entre eux pratique en médecine familiale ; les autres dans l'une des 53 autres spécialités reconnues au Québec. De ce nombre, 42 % sont des hommes et 58 %, des femmes. La durée de la formation postdoctorale en médecine familiale est de deux ans, celle des médecins spécialistes varie de cinq à six ans, selon la spécialité choisie.

