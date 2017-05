Avis aux médias - La ministre Chagger annoncera un soutien pour l'innovation canadienne au Manitoba







WINNIPEG, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, fera une annonce visant à appuyer la croissance d'entreprises innovatrices dans l'Ouest canadien et à accroître leur présence sur les marchés internationaux. La ministre fera l'annonce au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada..

Date : Le samedi 13 mai 2017



Heure : 9 h



Endroit : Manitoba Technology Accelerator

300 - 136 Market Avenue

Winnipeg (Manitoba)

