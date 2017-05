Projet pilote Un week-end dans nos villages - La députée Caroline Simard annonce l'attribution d'une aide financière de 23 520 $ à l'Association des plus beaux villages du Québec







LA MALBAIE, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - En vue de bonifier l'offre touristique du Québec et de faire vivre une expérience de proximité aux visiteurs, le gouvernement du Québec alloue 23 520 $ à l'Association des plus beaux villages du Québec pour la réalisation de l'édition pilote de son projet Un week-end dans nos villages.

C'est ce qu'a annoncé, hier, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, à l'occasion d'un événement organisé par l'Association.

Citations :

« Ce projet prometteur permettra aux visiteurs qui circuleront à travers ces magnifiques villages longeant le Saint-Laurent de découvrir des attraits ou des activités touristiques qui en valent le détour. La présence de bénévoles, qui iront à leur rencontre pour les accueillir et les guider lors d'une visite à pied, permettra sans aucun doute d'enrichir leur expérience d'une façon originale. Je salue d'ailleurs le travail de tous les bénévoles qui participent activement, de près ou de loin, non seulement au bon déroulement de cet événement ayant lieu prochainement, mais également à toutes les autres activités touristiques. Sans leur appui, celles-ci ne connaîtraient pas le même succès. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

« Je souhaite que la population québécoise participe en grand nombre à ce premier Week-end dans nos villages et, par le fait même, qu'elle profite de ce que le Québec a à offrir à longueur d'année. En décidant de voyager ici, les Québécois contribuent au développement économique de leur territoire en plus de participer au maintien et à la création d'emplois. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Ce projet pilote, qui se déroulera du 9 au 11 juin 2017, a pour but de mettre en vitrine 7 des 38 villages figurant dans la catégorie Beaux villages du Québec regroupés dans un circuit régional offert à la clientèle québécoise.

Le circuit touristique retenu est celui de Mauricie-Portneuf-Wendake. Sept villages en feront partie : Champlain , Batiscan , Grondines , Deschambault , Cap-Santé, Neuville et Wendake .

, , , , Cap-Santé, et . Pendant l'événement, plusieurs églises, presbytères et autres bâtiments patrimoniaux ouvriront leurs portes au public, et des bénévoles accueilleront et guideront les touristes pour leur faire visiter, à pied, les principaux attraits de leur village.

Des entreprises et des commerces locaux (auberges, gîtes, boutiques, galeries et restaurants) participeront également à cette initiative afin de faire découvrir aux curieux le meilleur de leurs produits et services.

