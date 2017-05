Unifor fait un don de 35 000 $ pour aider les victimes des inondations au Québec







TORONTO, le 12 mai 2017 /CNW/ - Unifor fait un don total de 35 000 $, incluant 5 000 $ de son Conseil québécois, à la division du Québec de la Croix-Rouge pour aider les victimes des inondations.

« À la grandeur du Canada, les membres d'Unifor surveillent avec une inquiétude croissante la catastrophe naturelle qui se déroule au Québec, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Nous espérons que ce don apportera du réconfort et de l'aide aux victimes. »

Le don permettra à la Croix-Rouge d'aider les victimes des inondations à s'installer ailleurs et à nourrir leurs familles. En outre, il s'ajoute aux nombreux dons faits par des membres et des sections locales d'Unifor.

« Dans les moments difficiles, nous devons faire preuve de solidarité et nous entraider pour nous assurer que nos familles et nos communautés reçoivent toute l'aide dont elles ont besoin », a affirmé Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Au Québec, Unifor représente plus de 53 000 membres, dont la moitié environ travaille à Montréal, la plus grande ville de la province à avoir déclaré l'état d'urgence à cause des inondations. Les inondations, qui touchent plus de 170 municipalités dans la province, ont forcé plus de 3 000 personnes à quitter leur domicile.

Unifor, qui représente plus de 310 000 travailleurs, est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail en 2013, il est issu de la fusion des Travailleurs canadiens de l'automobile et du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier.

SOURCE Le Syndicat Unifor

