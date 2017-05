Coalition Montréal en congrès, le jeudi 8 juin 2017







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Marvin Rotrand, chef intérimaire de Coalition Montréal, annonce aujourd'hui que le parti municipal tiendra un congrès le jeudi 8 juin 2017 au Centre de Ressources communautaires de Côte-des-Neiges dès 19 h (6767, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (QC) H3S 2T6).

Les membres seront appelés à décider si le parti sera présent lors des élections de novembre 2017 et si oui, de quelle manière il devrait s'y prendre pour faire élire des candidats sous la bannière Coalition Montréal.

Coalition Montréal a été fondé en 2013 par M. Marcel Côté. Il a obtenu 13% des voix aux dernières élections municipales et a fait élire 6 conseillères et conseillers. Le parti Coalition Montréal a proposé un programme conçu autour de plusieurs grandes idées phares, mais se conçoit aussi comme véhicule pour promouvoir le vote libre, exempt de ligne de parti.

«Je suis conscient que pour certains membres, Coalition Montréal n'était l'affaire que d'un mandat», explique M. Rotrand. « Ces derniers pourront défendre leur point de vue lors du congrès», précise-t-il.

M. Rotrand mentionne aussi que d'autres membres sont convaincus de la nécessité d'une troisième voix, entre l'Équipe Coderre et Projet Montréal, particulièrement pour une organisation plus collégiale et moins partisane.

Ces membres, indique M. Rotrand, veulent que le conseil municipal adopte des solutions pragmatiques aux problèmes de Montréal et souhaitent réduire l'influence des partis politiques au sein du conseil municipal. Un conseil moins conflictuel est ce que souhaitent ces membres.

Coalition Montréal a consacré une grande partie de son mandat à promouvoir les dossiers concernant le développement économique de la ville, dont celui des améliorations apportées à l'Aéroport de Montréal. Le parti a aussi mis de l'avant de nombreuses initiatives en santé publique et dans la promotion des minorités visibles au sein des instances municipales.

Outre M. Rotrand, Mme Elsie Lefebvre, conseillère du district de Villeray siège sous la bannière de Coalition Montréal au conseil municipal.

