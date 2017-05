Les résidents bénéficieront d'un pont plus sécuritaire et plus fiable au centre-ville de Corner Brook







CORNER BROOK, NL, le 12 mai 2017 /CNW/ - Il est crucial d'avoir des routes modernes et efficaces pour aider les Canadiens et leurs familles à se rendre à temps au travail, à l'école et aux services essentiels, et à revenir chez eux en toute sécurité après une longue journée. Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des infrastructures bien planifiées qui rendront plus facile le transport des biens et des personnes, et ce, tout en créant des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et le maire de Corner Brook, Charles Pender, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint fédéral et provincial de plus de 3 millions de dollars pour le remplacement du pont de la rue Main, à Corner Brook.

Les travaux consistent à remplacer la structure vieillissante par un nouveau pont plus sécuritaire et plus gros qui comportera une voie de circulation additionnelle, de meilleurs dispositifs d'éclairage, des glissières de sécurité plus solides, ainsi que des trottoirs plus larges. Le pont sera également conçu de manière à améliorer le débit du cours d'eau et à fournir de l'espace additionnel pour pouvoir intervenir lorsque le niveau d'eau est élevé.

Non seulement ces améliorations essentielles qui seront apportées à l'un des principaux points de traversée dans le centre?ville de Corner Brook permettront de réduire la congestion routière, mais elles diminueront aussi le risque de fermeture attribuable aux inondations.

Citations

« Le gouvernement du Canada travaille avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador afin d'investir de manière stratégique dans des infrastructures de transport qui améliorent nos collectivités en réduisant la congestion et en améliorant la sécurité sur les routes essentielles, et ce, tout en créant des possibilités qui contribueront à la croissance de la classe moyenne. Le remplacement de ce pont important à Corner Brook aidera à améliorer la circulation et à accroître la sécurité des résidents et des visiteurs. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador investit dans des projets municipaux qui renforcent les services et qui favorisent le développement des infrastructures. Tout le monde profitera des améliorations et du remplacement du pont de la rue Main, qui constitue un itinéraire pour les voyageurs et les visiteurs au coeur de Corner Brook. Nous sommes déterminés à travailler conjointement avec le gouvernement fédéral pour nous assurer d'appuyer les municipalités et de favoriser la sécurité et la durabilité des collectivités. »

L'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement

« Le pont de la rue Main a été construit en 1920, puis reconstruit en 1957. Le pont de la rue Main, c'est plus que du béton et des câbles : c'est un lien essentiel entre les districts de Corner Brook Est et de Corner Brook Ouest. C'est l'un des trois seuls ponts qui traversent la rivière Corner Brook dans la ville, et il est utilisé par une vaste gamme de véhicules. On estime qu'en moyenne, plus de 20 000 véhicules par année traversent le pont, ce qui rend le remplacement de cette infrastructure essentiel pour assurer la sécurité des automobilistes et des piétons, ainsi que les déplacements des biens et des services dans notre collectivité. Nous tenons à remercier nos partenaires fédéraux et provinciaux d'appuyer le projet de remplacement du pont de la rue Main. »

Charles Pender, maire de Corner Brook

Faits en bref

Le gouvernement du Canada alloue 1 452 515 $ à ce projet dans le cadre du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La province de Terre?Neuve?et?Labrador fournit 1 597 767 $, tandis que la Ville de Corner Brook fournira le reste du financement.

alloue 1 452 515 $ à ce projet dans le cadre du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La province de Terre?Neuve?et?Labrador fournit 1 597 767 $, tandis que la fournira le reste du financement. Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques. Le Budget 2017 propose plus de 10,1 milliards de dollars pour des projets visant le commerce et le transport partout au Canada . Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget 2017: http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html#Toc477707375

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/nl-fra.html

Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nrp-pnr-prog-fra.html

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 09:30 et diffusé par :