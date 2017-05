Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera le lauréat individuel et le groupe lauréat du Prix du CRSNG pour la promotion des sciences







OTTAWA, le 12 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, annoncera le lundi 15 mai le nom du lauréat individuel et celui du groupe lauréat du Prix du CRSNG pour la promotion des sciences, décerné par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) dans le cadre d'une activité de remerciement organisée à l'occasion de l'Odyssée des sciences. Le président du CRSNG, B. Mario Pinto, se joindra à la ministre à l'occasion de cette annonce.

Juste avant l'annonce, la ministre Duncan et M. Pinto souligneront le travail d'organismes de promotion des sciences, dont les représentants inviteront les participants à interagir avec les expositions.

On demande aux représentants des médias d'arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire à la réception.

L'évènement offrira beaucoup de contenu visuel pour les reportages télévisés et les médias sociaux, et les journalistes auront l'occasion d'interviewer la ministre Duncan, les représentants du CRSNG et les lauréats du prix.

Date : 15 mai 2017



Heure : Ouverture des expositions scientifiques : 11 h 30 (HE)

Arrivée des médias : 12 h (au plus tard)

Annonce par la ministre Duncan : 12 h 15



Lieu : Salle 100

Édifice Sir John A. Macdonald

144, rue Wellington.

Ottawa (Ontario)

