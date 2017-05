La Banque Scotia, banque de détail de l'année en Amérique latine







TORONTO, le 12 mai 2017 /CNW/ - La Banque Scotia a remporté le prix Banque de détail de l'année 2017 en Amérique latine décerné par Retail Banker International (RBI). C'est la deuxième fois que la Banque Scotia est reconnue par RBI; l'an dernier, la Banque avait remporté le prix Banque mondiale avec la meilleure stratégie numérique.

« Nous sommes fiers de voir que RBI reconnaît nos efforts pour simplifier et améliorer les expériences bancaires personnalisées de nos clients, indique Nacho Deschamps, chef, Opérations internationales et transformation numérique, Banque Scotia. Les objectifs de notre transformation sont ambitieux. Nous voulons être des leaders dans l'expérience bancaire de nos clients et en banque numérique, tout en profitant de la technologie pour améliorer notre efficacité. »

RBI souligne ainsi les investissements continus de la Banque Scotia, particulièrement dans l'innovation numérique en Amérique latine. La Banque Scotia a récemment annoncé l'ouverture d'usines numériques dans ses cinq marchés prioritaires (le Mexique, le Pérou, le Chili, la Colombie et le Canada) et déploie actuellement sa nouvelle plateforme mobile dans ces régions. Pour faciliter l'adoption des nouvelles capacités numériques par les clients, la Banque Scotia met à l'essai de nouvelles structures de succursale qui présentent les canaux numériques et mettent l'accent sur la littératie financière. Le jury a également reconnu le partenariat de la Banque Scotia avec la société de capital de risque QED Investors, dans le but d'identifier des entreprises de technologie financière prometteuses en Amérique latine, qui peuvent offrir aux clients des solutions novatrices et une expérience encore meilleure.

Les lauréats ont reçu leur prix lors d'un gala qui s'est tenu le 11 mai à Londres, dans le cadre de la conférence Retail Banker International Financial Innovation de 2017.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 887 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :