Le gouvernement du Canada investit dans la santé des prématurés

Des chercheurs travailleront ensemble pour sauver des vies et améliorer le sort des prématurés

OTTAWA, le 12 mai 2017 /CNW/ - On estime que 390?000 bébés naissent au Canada chaque année. Bien que la majorité de ces bébés ne vienne pas au monde avant les 40 semaines de gestation dont ils ont normalement besoin pour compléter leur croissance et leur développement, 8 % d'entre eux naissent prématurément, c'est?à?dire à 37 semaines ou moins. Ces prématurés risquent de graves complications et sont plus susceptibles de présenter des troubles de santé chroniques plus tard. Ce qui est plus préoccupant encore, c'est que les naissances prématurées comptent pour les deux tiers de la mortalité infantile au Canada.

L'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement de 6,45 M$ du gouvernement du Canada, par l'entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), pour financer une importante initiative de recherche visant à faire avancer les connaissances en matière de prématurité et à améliorer la santé des prématurés. Ce financement sera égalé par une aide en nature de 4,25 M$ d'hôpitaux du Canada.

Le financement accordé permettra de soutenir trois efforts distincts : 1) un nouveau réseau pancanadien de recherche concertée sous la direction du Dr Prakeshkumar Shah, de Sinai Health System à Toronto, qui travaillera à améliorer la santé des prématurés; 2) une équipe de recherche dirigée par le Dr K.S. Joseph, à l'Université de la Colombie?Britannique et à l'Hôpital pour enfants de la C.-B., qui se consacrera à améliorer le système de soins périnataux pour les mères et les bébés, y compris les prématurés; 3) six projets de recherche pour étudier de nouvelles façons de prédire et prévenir la naissance avant terme, et d'améliorer les résultats sur la santé des prématurés.

Cette recherche est financée dans le cadre de l'Initiative sur les naissances prématurées dirigée par l'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents des IRSC.

« Malgré les percées considérables observées ces dernières années, les prématurés et leur famille doivent toujours surmonter d'énormes défis durant les premiers jours suivant la naissance et au-delà. Cette initiative de recherche aidera les fournisseurs de soins de santé à améliorer les soins prodigués aux femmes enceintes et aux prématurés. »

Jane Philpott

Ministre de la Santé

« Au Canada, nous avons un solide bassin de chercheurs et de cliniciens en santé périnatale, et ensemble nous fournissons des soins de haut niveau. Cette initiative est conçue pour combler les lacunes dans nos connaissances et trouver des façons dont nous pourrions améliorer la prestation des soins de santé et des pratiques permettant d'améliorer le sort des prématurés. »

Dr Shoo Lee

Directeur scientifique de l'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents des IRSC

On estime que 390?000 bébés naissent chaque année au Canada .

. La période de gestation moyenne normalement requise pour la croissance et le développement complets d'un bébé humain est de 40 semaines. On dit qu'une naissance est prématurée quand l'enfant naît à moins de 37 semaines.

Le taux de prématurité au Canada est de 7,8 %. Les naissances avant terme comptent pour les deux tiers de la mortalité infantile au Canada . La cause de 70 % des naissances prématurées est inconnue.

est de 7,8 %. Les naissances avant terme comptent pour les deux tiers de la mortalité infantile au . La cause de 70 % des naissances prématurées est inconnue. L'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents (IDSEA) des IRSC a créé l'Initiative sur les naissances prématurées pour mieux comprendre comment prendre soin des prématurés, renforcer les services de soins de santé pour les grossesses à risque et les prématurés dans toutes les régions du pays, et stimuler de nouveaux axes de recherche en prématurité.

En vertu de cette initiative, l'IDSEA des IRSC investit 6,45 M$ pour appuyer un réseau pancanadien de recherche concertée, une équipe nationale pour améliorer le système de soins de santé périnatale et six projets de recherche pour étudier de nouvelles façons de prédire et prévenir la naissance avant terme, et d'améliorer les résultats sur la santé des prématurés.

Document d'information

Initiative de recherche sur les naissances prématurées

On estime que 390 000 bébés naissent chaque année au Canada. De ce nombre, presque 8 % sont prématurés, c'est?à?dire qu'ils naissent avant 37 semaines de gestation. La cause de la majorité des naissances avant terme est inconnue.

La naissance avant terme expose le bébé à de graves complications et à un risque accru de troubles de santé chroniques plus tard dans la vie; elle explique aussi près des deux tiers de la mortalité infantile au Canada. Enfin, la prématurité a des conséquences économiques et sociales pour les familles, outre les coûts supplémentaires qu'elle impose à la société en termes de soins de santé et d'éducation.

L'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents a créé l'Initiative sur les naissances prématurées pour appuyer des idées de recherche nouvelles et novatrices, ainsi que des améliorations du système de santé périnatale et du sort des patients.

L'Institut a investi 6,45 M$ pour soutenir trois éléments dans le cadre de son initiative :

un réseau pancanadien de recherche concertée sur la prématurité;

une équipe de recherche s'efforçant d'améliorer le système de santé périnatale au Canada ;

; six projets de recherche visant à stimuler de nouvelles approches de recherche pour prévenir les naissances avant terme et améliorer les résultats sur la santé des prématurés.

Réseau sur les naissances prématurées

Le réseau de collaboration canadien pour améliorer le sort des prématurés et de leur famille (Improving Outcomes for Preterm Infants and their Families: A Canadian Collaborative Network), dirigé par le Dr Prakeshkumar Shah, du Sinai Health System à Toronto, réunira des chercheurs, des médecins, des infirmières et des familles d'un océan à l'autre pour améliorer la prestation des soins et, par voie de conséquence, les résultats sur la santé des prématurés. Le réseau fera des recherches dans le continuum des soins pour les grands prématurés. Au cours des cinq prochaines années, le réseau vise à faire augmenter de 30 % le taux de survie sans complications des prématurés.

Financement : 4,25 M$ sur cinq ans

Amélioration du système de santé périnatale

Dans l'ensemble, les Canadiens profitent d'excellents soins de santé périnatale. Toutefois, la régionalisation des soins dans tout le Canada entraîne une importante variabilité dans les résultats sur la santé maternelle et infantile, les pratiques de soins périnataux et le rendement des systèmes de soins de santé entre les provinces et les territoires.

Une équipe de recherche dirigée par le Dr K.S. Joseph à l'Université de la Colombie?Britannique et à l'Hôpital pour enfants de la C.-B. analysera le système de soins périnataux au Canada pour déterminer l'impact de la régionalisation sur les services hospitaliers, le transport d'urgence, l'accès aux soins et les résultats sur la santé des mères et des bébés. Les conclusions serviront à formuler et à mettre en oeuvre des recommandations pour optimiser les soins en collaboration avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé et les programmes de soins périnataux.

Financement : 1,0 M$ sur cinq ans

Stimuler l'innovation en matière de recherche sur les naissances prématurées

Six projets de recherche ont été financés, à raison de 200 000 $ chacun environ, pour des problèmes de santé fréquents chez les prématurés et leur mère.

La Dre Karen Benzies , de l'Université de Calgary , étudiera l'effet d'un modèle de soins familiaux intégrés sur le développement de l'enfant, la santé mentale de la mère et les coûts des soins de santé.

, de l'Université de , étudiera l'effet d'un modèle de soins familiaux intégrés sur le développement de l'enfant, la santé mentale de la mère et les coûts des soins de santé. Le Dr Lawrence McCandless , de l'Université Simon-Fraser, estimera l'impact cumulatif de l'exposition d'une mère aux contaminants environnementaux sur la naissance avant terme.

, de l'Université Simon-Fraser, estimera l'impact cumulatif de l'exposition d'une mère aux contaminants environnementaux sur la naissance avant terme. La Dre Silvia Pagliardini, de l'Université de l' Alberta , étudiera le contrôle de l'expiration chez les prématurés comme moyen de traiter la respiration irrégulière durant le sommeil.

, étudiera le contrôle de l'expiration chez les prématurés comme moyen de traiter la respiration irrégulière durant le sommeil. La Dre Katherine Ryan , de l'Université de la Colombie?Britannique, mettra en évidence les facteurs dans les bactéries intestinales qui protègent les nouveau?nés de l'entérocolite nécrosante, maladie grave qui touche les prématurés.

, de l'Université de la Colombie?Britannique, mettra en évidence les facteurs dans les bactéries intestinales qui protègent les nouveau?nés de l'entérocolite nécrosante, maladie grave qui touche les prématurés. La Dre Oksana Shynlova, du Sinai Health System à Toronto , étudiera l'imagerie par résonance magnétique du col utérin et les marqueurs sanguins de la mère comme outil pour prédire la naissance prématurée.

, étudiera l'imagerie par résonance magnétique du col utérin et les marqueurs sanguins de la mère comme outil pour prédire la naissance prématurée. Le Dr Graeme Smith , de l'Université Queen's, mettra au point de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la prééclampsie - ou hypertension artérielle - chez les femmes enceintes.

Ensemble, ces projets feront avancer nos connaissances et notre compréhension des causes et des mécanismes de la prématurité, et guideront de nouvelles approches pour prévenir la naissance avant terme et améliorer la santé des prématurés.

Financement : Total de 1,2 M$ pour deux ans

Les Instituts de recherche en santé du Canada savent que la recherche a le pouvoir de changer des vies. En tant qu'organisme fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé, ils collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada.

