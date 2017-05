Air Canada proposera Internet haute vitesse dans les vols d'Air Canada Rouge







Le nouveau service par satellite à bord des A319 offre une vitesse inégalée dans l'industrie du transport aérien au Canada

MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'Air Canada Rouge, son transporteur loisirs, a commencé à proposer un service Internet haute vitesse par satellite à bord de ses appareils A319 d'Airbus. Les passagers d'Air Canada Rouge auront désormais accès à un service Internet plus rapide que celui proposé par tout autre transporteur aérien canadien. Ainsi, durant le vol, ils seront en mesure d'utiliser le courrier électronique, de regarder des vidéos et d'écouter de la musique en continu, de naviguer dans le Web, et plus encore.

« Air Canada a été le premier transporteur canadien à proposer une connectivité en vol à ses passagers, et, aujourd'hui, nous sommes heureux d'étendre ce service aux vols d'Air Canada Rouge. Internet haute vitesse s'ajoute aux excellentes options de divertissements à bord offertes à nos passagers et vient réaffirmer la promesse d'Air Canada Rouge de s'assurer que ses passagers commencent et finissent leurs vacances en beauté », a affirmé Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada.

Parmi les transporteurs canadiens, Air Canada est le chef de file pour ce qui est de proposer une connectivité en vol à ses clients, à commencer, partout en Amérique du Nord, par le service au sol Gogo. La mise en oeuvre du nouveau service 2Ku de Gogo à bord des 20 appareils A319 à fuselage étroit d'Air Canada Rouge sera terminée dans le courant du mois. De plus, à l'occasion du lancement, Air Canada Rouge améliore son expérience de divertissements sans fil à bord de ces appareils, en passant à la prochaine génération de divertissements et de renseignements sur demande, du départ à l'arrivée.

Air Canada compte achever l'installation du service Internet par satellite dans tous les A321 d'Airbus et les 767-300ER de Boeing exploités par Air Canada Rouge d'ici la fin de 2018. Des forfaits seront proposés aux clients, afin qu'ils puissent choisir un niveau de service répondant à leurs besoins.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 45 millions de clients en 2016. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 57 aux États-Unis et 93 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star AllianceMD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 190 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale auquel sont conférées quatre étoiles, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site aircanada.com, suivez @AirCanada dans Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

À propos d'Air Canada Rouge

En tant que transporteur loisirs d'Air Canada, Air Canada Rouge possède un parc aérien de 48 appareils, qui lui permet de proposer à ses clients plus de 100 liaisons sur cinq continents. Comptant plus de 1 600 employés, elle vise à s'assurer que ses passagers commencent et finissent leurs vacances en beauté, tous les jours, à chaque vol. Pour en savoir plus sur Air Canada Rouge, consultez le site www.voyagezrouge.com.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :