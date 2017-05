Le gouvernement du Canada annonce son appui aux jeunes scientifiques et ingénieurs par l'entremise du Programme PromoScience à l'occasion du lancement de l'Odyssée des sciences







La secrétaire parlementaire pour les Sciences annonce son appui à un programme qui encourage les jeunes à s'engager dans les domaines de la recherche

ST. JOHN'S, le 12 mai 2017 /CNW/ - L'activité a Martian Odyssey, organisée à London (Ontario), permet aux élèves d'écoles élémentaires et secondaires d'apprendre à construire un robot et à le programmer de sorte qu'il puisse se déplacer sur Mars. L'activité Demystifying DNA, à Halifax (Nouvelle-Écosse), vise à expliquer l'ADN en utilisant des produits courants comme des fruits. Quant au Petty Harbour Mini Aquarium, situé au sud de St. John's (Terre-Neuve et Labrador), il donne l'occasion aux gens d'en apprendre davantage sur les créatures de la mer et d'interagir avec elles.

Il ne s'agit que de quelques-unes des activités qui sont organisées dans le cadre de l'Odyssée des sciences, une célébration de dix jours qui met en lumière les réalisations dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

Kate Young, secrétaire parlementaire pour les Sciences et députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, a donné le coup d'envoi officiel à la deuxième édition de l'Odyssée des sciences, accompagnée de B. Mario Pinto, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). L'annonce a été faite au Johnson GEO Centre, à St. John's, Terre-Neuve et Labrador.

La secrétaire parlementaire Young et M. Pinto ont également profité de l'occasion pour annoncer le nom des 81 titulaires d'une subvention PromoScience du CRSNG qui donnent aux jeunes Canadiens des occasions d'apprentissage pratique en sciences. Le Programme PromoScience a reçu des fonds supplémentaires de10,8 millions de dollars dans le budget de 2017 pour appuyer des activités d'apprentissage qui permettent aux jeunes, y compris aux jeunes femmes et aux Autochtones, d'acquérir les compétences en sciences dont ils auront besoin pour les emplois rémunérateurs de demain pour la classe moyenne.

Les faits en bref

Quatre-vingt-une organisations se partagent plus de 6,1 millions de dollars sur trois ans dans le cadre du Programme PromoScience du CRSNG.

Le Programme PromoScience du CRSNG offre du financement à des centres des sciences, à des camps de jour, à des programmes après l'école, à des organisations chargées de la promotion des sciences et à des réseaux afin d'inciter les jeunes à s'intéresser aux domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM).

L'Odyssée des sciences réunit 200 partenaires de l'ensemble du pays qui organiseront près de 600 activités au cours de cette célébration de dix jours.

Parmi les activités organisées, mentionnons des expositions scientifiques, des expositions spéciales dans les musées, des rencontres avec des scientifiques et des chercheurs et bien plus encore. Pour en savoir plus : www.sciod.ca.

Citations

« Je tiens à féliciter les nouveaux titulaires d'une subvention PromoScience. En faisant connaitre des initiatives formidables telles que l'Odyssée des sciences et PromoScience, nous investissons dans les jeunes Canadiens et, au bout du compte, dans l'avenir de notre pays. Grâce aux sciences, ils acquièrent des connaissances, font des découvertes et créent les façons les plus novatrices d'améliorer la vie des Canadiens. »

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

« C'est incroyable d'être ici aujourd'hui pour lancer l'Odyssée des sciences et pour souligner l'engagement des jeunes dans la science et des façons de susciter cet engagement. En tirant profit d'expériences d'apprentissage intéressantes, les jeunes acquièrent et perfectionnent les compétences nécessaires pour s'engager sur le chemin qui les conduira à un bel avenir et à une carrière épanouissante dans le domaine des sciences. »

Kate Young, secrétaire parlementaire pour les Sciences

« Le CRSNG sait que les sciences rapprochent les Canadiens et que la diffusion des connaissances aux esprits curieux rend le monde plus accessible à tous. Je suis heureux d'annoncer le lancement de l'Odyssée des sciences, célébration nationale des sciences, ainsi que l'octroi de subventions PromoScience destinées à des personnes et à des groupes qui aident à instaurer une culture scientifique dans les collectivités locales du pays. »

B. Mario Pinto, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Liens connexes

À propos du Programme PromoScience

Tableau de bord interactif du CRSNG

Plan stratégique de 2020 du CRSNG

L'Odyssée des sciences

