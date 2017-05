Invitation aux médias - Investissement important pour la Ville de Granby







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Shefford, M. Pierre Breton, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et la députée de Laporte et présidente du caucus du gouvernement, Mme Nicole Ménard, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront un important investissement pour la Ville de Granby.

DATE : Le vendredi 12 mai 2017



HEURE : 15 h



LIEU : Hôtel de ville de Granby

87, rue Principale

Granby, Québec

J2G 2T8

Sources :





Hélène Houle

Attachée politique

de la députée de Laporte 450 672-1885 Brook Simpson

Attaché de presse

Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des

Collectivités

613 219-0149 Marie B. Deschamps

Attachée de presse du ministre de l'Éducation,

du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et

ministre responsable de la région de la

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

418 644-0664



SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 08:30 et diffusé par :