Inondations 2017 - Les municipalités membres de l'Union des municipalités du Québec se mobilisent pour le rétablissement







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au cours des prochains jours, l'UMQ sollicitera ses municipalités membres non touchées par les inondations afin d'appuyer les municipalités sinistrées pour la phase de rétablissement et de reconstruction. Cette contribution se manifestera notamment par le prêt de ressources humaines, de ressources techniques et d'équipements. La coordination et le lien entre les municipalités seront effectués par le biais des intervenants du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire qui sont affectés aux Centres de coordination du ministère de la Sécurité publique.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et le président de l'UMQ, M. Bernard Sévigny.

Citations :

« Je suis touché par la générosité des membres de l'UMQ, puisqu'elle permettra aux municipalités affectées par ces inondations sans précédent d'accélérer le processus de rétablissement. En cette période particulièrement difficile où tous les gestes de solidarité sont les bienvenus, je suis plus qu'heureux de constater que toutes les municipalités sont sensibles à la situation et que le milieu municipal se mobilise pour venir en aide aux municipalités et aux citoyens touchés. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Les inondations historiques en cours au Québec ont donné lieu à de nombreux gestes de solidarité entre plusieurs citoyens, organisations et entreprises du Québec. C'est maintenant au tour des membres de l'UMQ de se mobiliser pour prêter main forte aux municipalités sinistrées. »

Bernard Sévigny, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Sherbrooke

Faits saillants

Le gouvernement du Québec rappelle qu'un programme d'aide financière aux sinistrés est disponible pour les citoyens, les entreprises et les municipalités touchés par les inondations.

Des séances d'information ont lieu dans plusieurs régions du Québec. Pour en savoir plus, consultez le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca ou appelez au 1 888 643-AIDE.

Pour obtenir toute l'information relative aux inondations en cours, la population peut également s'abonner au compte Twitter @urgencequebec ou visiter la page Facebook Urgence Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 08:05 et diffusé par :