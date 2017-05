L'Université McGill en passe de devenir le chef de file mondial de la formation en gestion du commerce au détail grâce à un don de 25 millions de dollars versé par la Fondation de la famille Bensadoun







Un don qui servira de catalyseur pour le lancement d'une école internationale de gestion du commerce au détail au coeur de Montréal

MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aldo Bensadoun, philanthrope et figure majeure du commerce au détail, s'est distingué par un don visionnaire envers son alma mater, l'Université McGill, en vue de fonder une école pour la création de savoir et la formation de dirigeants dans le secteur en mutation rapide du commerce au détail.

Annoncé aujourd'hui même, ce don de 25 millions de dollars versé par la Fondation de la famille Bensadoun permettra à l'Université McGill de créer l'École Bensadoun de gestion du commerce au détail. Cette école sera un centre névralgique situé au coeur de Montréal destiné aux étudiants, aux professeurs-chercheurs et aux professionnels qui veulent réinventer l'avenir d'un secteur marqué par de profonds changements.

L'ouverture de l'École est prévue à l'automne 2018. Elle prendra naissance au moment où le secteur du commerce au détail s'interroge sur la manière de relever les nombreux défis posés par la mondialisation, la place de plus en plus importante du commerce en ligne et les exigences de plus en plus pointues des consommateurs. Elle étudiera les effets des nouvelles pratiques et technologies, en s'appuyant sur les ressources existantes de l'Université McGill en neurosciences et sciences cognitives pour mieux comprendre le processus de prise de décision des consommateurs. De plus, elle fera sienne la philosophie de McGill qui place le développement durable au premier plan en développant des moyens de promouvoir des prises de décisions plus respectueuses de l'environnement et de la santé. En s'appuyant sur les nombreuses réussites commerciales de Montréal et du Québec, l'École participera à l'essor de la ville et de la province en se positionnant comme un centre international de recherche, de formation et de validation des meilleures pratiques pour ce secteur.

L'une des pièces maîtresses de la nouvelle École sera son laboratoire d'innovation, d'enseignement et de recherche qui occupera un espace très visible au croisement des rues Sherbrooke et McTavish. Il permettra aux étudiants de travailler de manière concrète sur des problèmes auxquels se heurte le commerce au détail et d'étudier, dans un environnement universitaire, en lien direct avec l'industrie, les vrais enjeux du secteur.

L'École se distinguera également par sa forte composante expérientielle qui viendra étayer son solide cursus. Elle proposera des programmes en gestion du commerce au détail, allant des formations du premier au troisième cycle, afin de former les futurs dirigeants du secteur.

« Nous remercions la Fondation de la famille Bensadoun pour ce don visionnaire », a déclaré la professeure Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill. « Tout au long de son extraordinaire carrière, M. Bensadoun a fait progresser le Québec, tant sur le plan de la prospérité économique que du bien-être social. Il incarne les qualités des étudiants et des anciens élèves de l'Université McGill : un esprit curieux, un dévouement résolu à l'atteinte de ses objectifs et l'ambition de faire évoluer la communauté. »

Selon Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne et professeure de finance à la Faculté de gestion Desautels : « ce don transformateur de la Fondation de la famille Bensadoun fera de McGill le chef de file mondial de la formation et de la recherche en gestion du commerce au détail. En s'appuyant sur les programmes d'innovation et de recherche provenant de nombreuses disciplines au sein de l'Université, et grâce à un partenariat étroit avec l'industrie, l'École inventera l'avenir du commerce au détail. »

Cette École d'enseignement supérieur a pour mission d'être une source d'information et de référence hautement respectée en gestion commerciale chez nous, mais aussi dans le monde. Afin de remplir cette mission, l'expérience et la connaissance de pratiques exemplaires et prometteuses sont nécessaires. L'objectif est de positionner McGill comme référence mondiale de la gestion du commerce au détail, en attirant les meilleurs étudiants, professeurs, et partenaires de cette industrie

« Je suis enthousiaste à l'idée de voir l'École Bensadoun de gestion du commerce au détail devenir un centre mondial d'excellence », a commenté Aldo Bensadoun. « Nous serons en mesure de fournir à la nouvelle génération des détaillants des solutions innovantes pour accompagner la transformation du secteur. Avec l'évolution du comportement des consommateurs, le succès des détaillants sera largement tributaire de l'intégration de disciplines connectées comme l'analyse des mégadonnées, l'intelligence artificielle et les neurosciences. C'est justement cela que nous allons offrir à nos étudiants. »

