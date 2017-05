Merck ouvre le premier laboratoire conjoint de mise à l'échelle de bioprocédés avec Stelis Biopharma en Inde







- Un laboratoire conjoint apporte des solutions de bout en bout depuis la mise au point de bioprocédés jusqu'à la fabrication de fournitures précliniques, cliniques et commerciales

- Il accélère la disponibilité de produits pour essais cliniques avec une fiabilité et une rentabilité plus grandes

- Il propose un transfert robuste et sans heurt de processus optimisés, de la recherche-développement à petite échelle en laboratoire à la fabrication commerciale de grande ampleur

DARMSTADT, Allemagne, 12 mai 2017 /PRNewswire/-- Merck, société leader spécialisée dans les sciences et les technologies, a annoncé aujourd'hui l'ouverture à Bengaluru en Inde de son premier laboratoire conjoint de mise à l'échelle de procédés visant à fournir des solutions de bout en bout depuis le développement de procédés jusqu'à la mise à l'échelle de la fabrication de fournitures précliniques, cliniques et commerciales. Ce laboratoire, fruit d'une collaboration avec Stelis Biopharma, est situé dans les installations de recherche-développement de Stelis Biopharma sur la zone industrielle de Jigani.

« Merck et Stelis apportent tous deux une expertise technologique et un immense portefeuille de développement et de fabrication de bioprocédés. Ceci va aider la clientèle à accélérer le développement de produits biopharmaceutiques pour essais cliniques et fabrication avec une fiabilité et une rentabilité plus élevées », a déclaré Udit Batra, membre du conseil d'administration de Merck et PDG des Sciences de la vie.

Cette collaboration renforce la position de Merck comme premier fournisseur dans le développement de processus et de solutions de fabrication de matériels et de services nécessaires à l'obtention de produits biologiques pour états cliniques.

« Dans l'environnement biopharmaceutique, où le processus est le produit, notre laboratoire de mise à l'échelle de procédés répond à un besoin critique en offrant à nos clients un relais fiable pour les processus entre l'échelle recherche-développement et l'échelle commerciale », a commenté Joe Thomas, PDG de Stelis Biopharma. « La collaboration avec Merck remplit la proposition de valeur pour la clientèle d'organisation de fabrication contractuelle, car elle propose une solution de bout en bout, du processus de développement à l'intensification aboutissant à la fabrication de fournitures précliniques, cliniques et commerciales. »

Ce laboratoire est un centre d'excellence pour la mise à l'échelle des processus et des services de fabrication. Cette collaboration réunit les capacités de bout en bout de Stelis dans le développement de procédés biotechnologiques à haut rendement à partir de la lignée cellulaire jusqu'à l'échelle de fabrication commerciale, et l'expertise technologique de Merck, leader de l'industrie dans les bioprocédés.

Le laboratoire de mise à l'échelle des procédés, avec l'achèvement prochain d'une unité de production conforme à de bonnes pratiques de fabrication en vigueur (cGMP), hébergera l'équipement du bioprocédé Mobius® et une manufacture de composants jetables dans le cadre du portefeuille de Merck. Merck va fournir le savoir-faire sur le procédé et les connaissances des applications, ce qui aidera à mettre en place chez Stelis les technologies de plate-forme de composants jetables dans le cadre de cette collaboration.

À propos de Merck

Merck est une société dominante des sciences et des technologies dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux haute performance. Près de 50 000 employés travaillent à faire évoluer plus loin les technologies qui améliorent et prolongent la vie, qu'il s'agisse de thérapies biopharmaceutiques destinées à traiter le cancer ou la sclérose en plaques, de systèmes de pointe dans la recherche et la production scientifiques, ou encore des cristaux liquides pour téléphones intelligents et téléviseurs LCD. En 2016, Merck a réalisé 15,0 milliards d'euros de ventes dans 66 pays.

Fondée en 1668, Merck est la plus ancienne société de produits pharmaceutiques et chimiques au monde. La famille fondatrice demeure à ce jour l'actionnaire majoritaire du groupe coté en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où la société opère sous les noms d'EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.

