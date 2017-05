Pour une troisième fois, RBC remporte le titre de meilleure banque au monde du secteur détail







TORONTO, le 12 mai 2017 /CNW/ - L'excellence de quatre banques canadiennes a été soulignée lors de la remise des prix Retail Banker International (RBI) hier soir à Londres.

RBC a mené le bal en remportant deux prix, dont le plus convoité de ce concours, soit le titre de meilleure banque au monde du secteur détail.

RBC, qui a remporté ce titre en 2014 et 2015, est la toute première banque à l'avoir obtenu trois fois. Elle a aussi remporté la première place dans la catégorie « meilleure stratégie de succursale », et ainsi consolidé sa position de grande gagnante de ce concours qui attire des centaines de candidatures du monde entier.

« Je suis très fier qu'une fois de plus cette année, nos employés soient reconnus pour leur engagement exceptionnel à l'égard de nos clients, des collectivités et de leurs collègues, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. L'obtention de ce prix témoigne de leur travail et de leur dévouement soutenus ainsi que de leur passion pour l'excellence, et illustre comment notre raison d'être, contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, nous oriente dans toutes nos activités. »

« RBC s'est démarquée en enregistrant de remarquables résultats pour divers indicateurs clés, notamment le service clientèle, le rendement des capitaux propres et le ratio d'efficience, a déclaré Douglas Blakey, éditeur du groupe Financement à la consommation de Verdict, établie à Londres. En outre, elle a donné un formidable exemple de la gestion efficace d'une grande acquisition, comme en témoignent les formidables résultats de City National à l'issue de sa première année complète au sein de RBC. Soulignons également que RBC a su perfectionner sa stratégie de distribution à un point tel que l'ensemble de ses modes de prestation, y compris ses succursales, offre une expérience intégrée aux clients et produit des résultats hors pair. »

Prix « meilleure stratégie de succursale »

Conformément à sa stratégie visant à offrir aux clients une expérience exceptionnelle et sûre au moment, à l'endroit et de la façon qui leur conviennent, RBC a en place un modèle de distribution de premier ordre comprenant un réseau de guichets automatiques, des télécentres, des services mobiles et en ligne, ainsi qu'un réseau de succursales qui demeure l'un des éléments clés de cet éventail de modes de prestation. Le prix « meilleure stratégie de succursale » a été attribué à RBC en raison du succès de la réinvention de son réseau de succursales, notamment en ce qui a trait à l'évolution des formats de succursale et à la mise en oeuvre de plusieurs nouvelles initiatives visant à répondre efficacement aux besoins des collectivités et des clients tout en continuant de générer de bons résultats.

RBI est l'une des principales sources de nouvelles et d'information, provenant de l'ensemble de la planète, sur le secteur des services bancaires de détail. Elle fait partie de Verdict, service d'analyse de marché offrant de l'information sur les événements, les stratégies émergentes et les meilleures pratiques au sein des secteurs des services financiers et professionnels à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur les prix RBI 2017.

RBC

La Banque Royale du Canada est, selon la capitalisation boursière, la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Elle est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l'échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d'assurance, des services aux investisseurs ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Elle compte plus de 80 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 35 autres pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbc.com.?

RBC contribue à la prospérité des collectivités en appuyant une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans les collectivités et le travail bénévole de ses employés. Pour en savoir plus, allez à : http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/.

