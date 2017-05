/R E P R I S E -- CITADEL renouvelle son offre du 27 Février dernier de limiter les dommages provoqués par les inondations/







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les inondations au Québec ont surpris les autorités locales et nous en sommes désolés cependant, il est toujours temps de limiter les dommages en ayant recours à des technologies efficaces et rapides et nous sommes toujours prêts à répondre à vos demandes.

Notre produit réduit au minimum l'intervention humaine laquelle se limite à installer et déployer une section de 15'x 3'x3' en 30 secondes. Aussitôt déployée la digue est remplie mécaniquement de sable en cinq (5) minutes. Ajoutant autant de sections que désiré, il est possible d'installer en quelques heures des centaines de pieds de digues.

De par leur rapidité d'installation et leur efficacité nos digues de protection déployées au Canada emballent les autorités publiques et les citoyens depuis 2012.

Devant la menace d'inondations, plusieurs villes canadiennes dont Medecine Hat, AB., Langley, BC. et l'Ancienne-Lorette au Québec, ont choisi avec succès nos digues de protection pour prévenir les dommages aux immeubles et infrastructures diverses. Il en est de même en Hollande, au Royaume-Uni, en Irlande et au États-Unis.

Conséquemment nous invitons la Sécurité Publique du Québec et les villes du Québec à se doter de cette mesure de protection.

Fabriqué en Allemagne selon les plus hauts standards de résistance notre produit est distribué au Canada par notre distributeur canadien, TMS (Distribution GFS Canada Inc.). Nous avons encore en inventaire à Montréal l'équivalent de 1,6 kms de digues mais un délai de 2 semaines de livraison est à prévoir après épuisement de l'inventaire.

On peut voir ce produit innovant, efficace et à déploiement ultra-rapide à l'adresse suivante : http://citadelprotectionbarrier.com/

