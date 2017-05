Report des journées d'audition des opinions dans la consultation sur Pierrefonds-Ouest







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le contexte des inondations qui ont cours dans le nord-ouest de l'île, l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a concrétisé son intention d'offrir aux individus et groupes inscrits pour les séances d'opinion dans la consultation sur l'avenir de Pierrefonds-Ouest la possibilité de venir les présenter lors de séances qui se tiendront aux bureaux de l'Office, 1550 rue Metcalfe, 14ième étage (Métro Peel). Un certain nombre de citoyens et de groupes se sont prévalus de cette offre et la commission tiendra 3 séances d'audition des opinions à l'Office soit le lundi 15 mai en après-midi et en soirée e ainsi que le jeudi 18 mai en soirée.

Ceux et celles qui n'ont pas voulu se présenter au centre-ville seront entendus à Pierrefonds aussitôt que cela sera possible.

Les informations détaillées sur cette consultation, les activités et la documentation sont disponibles sur le site Internet de l'OCPM au ocpm.qc.ca/pierrefonds-ouest ou aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

