Étude sur la réputation des entreprises 2017 - Les Canadiens ne sont pas passifs; ils ne pardonnent pas rapidement aux marques







TORONTO, le 12 mai 2017 /CNW/ - En 2017, Google, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et Canadian Tire sont les entreprises les plus admirées au Canada, alors que le fabricant de ketchup Heinz et la firme de téléphones intelligents Samsung ont glissé dans le classement par rapport à l'an dernier, selon l'étude sur la réputation des entreprises réalisée par le Cabinet de relations publiques NATIONAL et la firme de recherche et de stratégie marketing Léger.

Les résultats de la vingtième étude sur la réputation des entreprises réalisée par Léger viennent d'être publiés. C'est la deuxième année que NATIONAL s'associe à Léger pour la réalisation de cette étude qui établit chaque année le palmarès des entreprises selon leur réputation, et la première année que le Report on Business du Globe and Mail en est le partenaire média.

« Au cours des 20 dernières années, nous avons constaté que très peu d'entreprises réussissent à se sortir rapidement d'une crise et à récupérer ce qu'elles ont perdu en termes de capital de marque, explique Christian Bourque, vice-président exécutif et associé chez Léger. Les résultats du sondage réalisé cette année sont très convaincants pour ce qui est de démontrer que les Canadiens ne sont pas passifs dans le jugement qu'ils portent sur les entreprises et qu'ils ne pardonnent pas rapidement. Alors que la confiance et l'authenticité deviennent des facteurs de plus en plus dominants quand il est question de capital de marque, regagner la confiance du public n'est pas une mince affaire. »

Quant à Google, cette entreprise se hisse en tête du classement du sondage pour une cinquième année de suite. Parmi les dix entreprises jouissant de la meilleure réputation au Canada figurent Tim Hortons, Dollarama, Staples/Bureau en gros, Sony, Kellogg, la Compagnie Campbell du Canada et Home Depot.

Toutefois, Heinz a glissé dans le classement, passant du deuxième rang en 2016 à la 23e position cette année. Les fermetures d'usines et les licenciements ont entraîné beaucoup d'incertitude et de bouleversements pour cette entreprise. Pour sa part, Samsung, qui se classait au septième rang au cours des deux années précédentes, a chuté au 24e rang. Cette chute s'explique par les problèmes qu'ont connus ses téléphones intelligents, qui surchauffaient et s'enflammaient.

« Ce qui est très évident aujourd'hui, encore plus qu'à n'importe quel moment depuis que Léger a entrepris ses sondages sur la réputation, est que les entreprises doivent pouvoir faire face à l'analyse des journalistes, des clients, des organismes de réglementation et d'un nombre toujours croissant d'actionnaires, dans un environnement de médias sociaux où les gens sont toujours allumés et prêts à intervenir jour et nuit, fait remarquer Kim West, associée et chef de la direction client au bureau de NATIONAL à Toronto. C'est un monde où il est très difficile de passer inaperçu. »

Les responsables de l'étude concluent que, si l'on décortique les résultats par secteur, la réputation des entreprises qui évoluent dans le domaine du divertissement et dans le secteur industriel sont moins appréciées, comparativement aux brasseries et aux constructeurs d'automobiles, qui ont de plus en plus la cote auprès du public.

Volkswagen est un bel exemple de renouvellement de la confiance envers l'industrie automobile.

L'an dernier, Volkswagen était la grande perdante dans le sondage sur la réputation, après qu'on eut découvert qu'elle avait triché aux tests sur les émissions.

Toutefois, depuis la catastrophe qui l'a frappée en termes de relations publiques, Volkswagen a déployé des efforts afin de rétablir sa marque; en effet, le constructeur a rebondi, passant du 266e rang au 164e rang cette année.

L'étude de 2017 consacrée à la réputation porte sur 234 entreprises. Seules les entreprises qui assurent une présence dans l'ensemble des régions canadiennes ont été prises en compte dans le classement.

Pour télécharger le rapport (en anglais): http://www.corporatereputationstudy.com/

