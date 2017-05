Lemay prend pied dans l'Ouest canadien en s'associant avec Toker + Associates de Calgary







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - La firme québécoise Lemay, l'un des leaders les plus créatifs en conception de l'environnement bâti au Canada, est fière d'annoncer qu'elle s'associe à une autre équipe exceptionnellement talentueuse : Toker + Associates, firme réputée d'architecture et de design d'intérieur.

Reconnue pour la qualité de ses services et primée à maintes reprises, Toker a réalisé de nombreux projets marquants et visionnaires, à Calgary, et ailleurs dans l'Ouest canadien. Pour Lemay, l'association des deux équipes représente un jalon concret vers l'atteinte de l'objectif de la firme qui vise à devenir le chef de file des services intégrés au pays.

« Nous sommes ravis d'accueillir les membres de l'équipe Toker dans la famille Lemay », a déclaré Louis T. Lemay, président et facilitateur de l'excellence de la firme.

« La réputation enviable de Toker, ainsi que sa philosophie ancrée dans le développement durable et l'innovation, s'arriment parfaitement à notre vision de devenir le leader canadien et une référence mondiale dans la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive ».

Avec l'arrivée des 32 experts en architecture et en design intérieur de Toker, Lemay compte désormais près de 450 employés au Canada. Ce mariage de talents et de ressources donnera lieu à des collaborations multidisciplinaires et à des occasions de carrière florissantes, en plus de permettre un soutien mutuel en vue de la croissance pressentie de la firme dans l'Ouest du Canada.

« Nous sommes enthousiastes de nous joindre à une société canadienne aussi estimée et d'être en mesure d'offrir un éventail élargi de services à nos clients partout au Canada », mentionne Eric Toker, ancien président fondateur de Toker + Associates. « La créativité de Lemay et sa capacité à livrer des projets d'envergure rayonnent bien au-delà de nos frontières. » a poursuivi ce dernier.

« Nos deux sociétés se réjouissent de partager des missions et des valeurs semblables. » a renchéri monsieur Lemay.

La transaction, dont la valeur reste confidentielle, nourrira la croissance des deux équipes tout en offrant aux clients des expertises complémentaires et reconnues à l'échelle nationale. La clientèle établie de Toker + Associates bénéficiera ainsi d'une offre intégrée de services complémentaires en architecture de paysage, en planification urbaine, en design urbain et en image de marque, en plus de services spécialisés notamment dans le domaine aéroportuaire et celui de la santé.

Les fondateurs de Toker + Associates, Eric et Dedre Toker, continueront de diriger le bureau de Calgary à titre d'associés principaux de Lemay. Ils auront le mandat de développer le marché de l'Ouest canadien.

La transaction est devenue officielle en date du 9 mai 2017. Toker + Associates fera affaires sous le nom de Lemay + Toker à compter du 1er juin 2017, toujours à partir de ses bureaux actuels de la 12th Avenue, à Calgary.

Intelligence créative. Valeur collective.

Fondée en 1957 comme société d'architecture, Lemay est aujourd'hui un chef de file canadien des services intégrés de conception de l'environnement bâti, alliant architecture, urbanisme, architecture de paysage, design urbain, design d'intérieur, développement durable, ingénierie et image de marque dans un ensemble synergique. Avec plusieurs bureaux à travers le monde et classée 74e selon le World Architecture, Lemay est également l'une des firmes les plus primées au Canada avec plus de 350 prix et mentions. Elle a l'honneur de faire partie des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2013 et s'est classée dans la catégorie « Or » en 2017. Tirant profit de sa créativité, de sa capacité et de son expertise, Lemay concrétise par ses projets les rêves de ses clients, générant une qualité de vie exemplaire pour les usagers et bâtissant un avenir meilleur pour les collectivités.

Toker + Associates, est une firme d'architecture et de design intérieur de Calgary maintes fois primées depuis sa fondation en 2003. Spécialisée dans la planification et la conception de milieux de travail, elle se distingue par la qualité exceptionnelle des services offerts à ses clients ainsi que par ses solutions de conception durables et innovantes. Son engagement assidu envers la recherche a par ailleurs mené à la création de Workscaletm, un programme de planification stratégique des espaces de travail qui permet à Toker + Associates d'élaborer des solutions répondant parfaitement aux besoins uniques de chacun de ses clients.

