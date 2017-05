Inondations : Desjardins sera présent sur le terrain à long terme pour aider les victimes







Merci aux membres, clients et employés pour le généreux appui de plus de 220 000 $

LÉVIS, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins annonce un engagement à long terme à l'égard des collectivités touchées par les inondations.

Guy Cormier : restons solidaires!

« On ne peut rester indifférent face à l'épreuve que plusieurs vivent en ce moment. Nous savons qu'il y aura beaucoup à faire avant que les sinistrés ne retrouvent la quiétude de leur quotidien. Ainsi, dans un esprit de solidarité, nous nous engageons à soutenir les gens et à organiser plusieurs opérations de corvée avec l'aide de bénévoles dans les régions ciblées par les interventions de la Croix-Rouge au cours des prochaines semaines », a souligné le président et chef de la direction.

« De plus, en marge des dons, Desjardins libérera des employés à temps plein qui prêteront main-forte à l'organisme pendant un mois, en plus de fournir une expertise en ressources humaines. J'encourage également les employés de notre grand mouvement coopératif à être généreux de leur temps auprès de ceux qui en ont besoin », a-t-il ajouté.

Des solutions adaptées pour les membres Desjardins

Desjardins continuera de proposer des solutions adaptées pour soulager financièrement et accompagner ses membres particuliers et entreprises touchés durant cette période difficile (report de paiement, prêt d'urgence, ententes personnalisées, etc.). Pour plus de renseignements, cliquez ici.

Un appui généreux

Les membres, les clients et les employés du Mouvement Desjardins sont généreux à l'égard des victimes des inondations. Merci! En date d'aujourd'hui, plus de 220 000 $ ont été amassés par l'intermédiaire du réseau des caisses et des services AccèsD pour continuer de soutenir les efforts de la Croix-Rouge canadienne. Ce montant s'ajoute aux 100 000 $ remis plus tôt cette semaine par le Mouvement.

Desjardins encourage ses membres, ses clients et le grand public à utiliser son réseau de caisses au Québec et en Ontario pour faire un don à la Croix-Rouge. Cliquer ici pour savoir comment manifester votre soutien.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de près de 260 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :