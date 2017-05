L'Institut économique de Montréal décerne la Médaille John Dobson pour la libre entreprise à Richard Garneau







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'IEDM a remis hier soir la Médaille John Dobson pour la libre entreprise à M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu.

« Nous décernons cette médaille à des individus qui défendent la libre entreprise, notamment en tenant tête aux groupes de pression qui tentent de miner la liberté économique et entrepreneuriale. Et à ce titre, le récipiendaire de cette année est tout un bagarreur! », indique Michel Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM.

Quand l'organisme Greenpeace a commencé à s'en prendre à sa compagnie et ses travailleurs en les accusant d'être des « destructeurs de la forêt » et en multipliant les campagnes de désinformation visant à leur faire perdre des clients importants, Richard Garneau a choisi de leur tenir tête en adoptant une attitude, dans ses propres mots, de leadership moral. « Si vous croyez défendre une position juste, fondée sur des principes, vous devez continuer à la défendre coûte que coûte », souligne M. Garneau.

Ainsi, et ce contrairement à plusieurs entreprises faisant face à des situations similaires, Résolu a choisi de se tenir debout devant les attaques répétées de Greenpeace. D'ailleurs, forcé de justifier ses allégations devant le tribunal, le groupe activiste a finalement reconnu que ses accusations contre Résolu relevaient plutôt de « la rhétorique enflammée », quelles étaient « des énoncés non vérifiables d'opinions subjectives » qui ne devaient pas être pris dans « leur sens littéral » ni les exposer à une responsabilité juridique, et, enfin, que Résolu n'avait causé « aucune perte de couvert forestier ». Des aveux sérieux mais qui surviennent malheureusement après des années d'attaques irresponsables.

« Pour son courage, pour son engagement envers ses actionnaires, ses employés ainsi que les familles et les communautés rurales dont l'exploitation responsable de la forêt est un mode de vie, Richard Garneau représente le type d'individu auquel John Dobson aurait été fier de remettre une médaille portant son nom. Notre société a besoin de plus de gens d'affaires qui se tiennent debout pour défendre les principes et les bienfaits du libre marché », conclut Michel Kelly-Gagnon.



