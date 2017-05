/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Corner Brook/







CORNER BROOK, NL, le 11 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure concernant le remplacement du pont de la rue Main à Corner Brook en présence de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et du maire de Corner Brook, Charles Pender.

Date : Vendredi 12 mai 2017



Heure : 11 h



Lieu : Hôtel de ville de Corner Brook

5, rue Park

Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)

