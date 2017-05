Atténuation de la congestion - Les employeurs font partie de la solution







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des activités de Mobilité Montréal, un projet pilote est mis en place auprès des organisations qui génèrent un grand nombre de déplacements afin d'améliorer la mobilité dans la région de Montréal.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, et le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), M. Michel Leblanc, annoncent aujourd'hui ce projet pilote développé par la CCMM avec le soutien du Ministère, du Fonds d'action québécois pour le développement durable et des centres de gestion des déplacements MOBA et Voyagez Futé. Un panel échangera sur le thème « Les employeurs s'activent pour la mobilité » à l'occasion du Forum stratégique sur les transports organisé par la CCMM qui se tiendra le 12 mai 2017 à compter de 13 h.

L'objectif du projet pilote est de recruter au moins 10 organisations de plus de 400 employés chacune qui sont prêtes à s'engager dans une démarche de mobilité durable, allant du diagnostic d'entreprise à la réalisation et à l'évaluation d'un plan d'action, et ce, sur une période d'une année. Selon le diagnostic établi pour chaque organisation participante, le plan d'action proposé visera à favoriser l'utilisation du transport collectif, encourager les transports actifs, privilégier le covoiturage plutôt que l'auto solo ou proposer d'autres avenues de solution, comme les horaires flexibles ou le télétravail. Une campagne de sensibilisation aux enjeux de la mobilité durable ciblant les PME sera réalisée ultérieurement. Ces dernières représentent 80 % des entreprises montréalaises.

Les organisations participantes seront accompagnées par la CCMM et les centres de gestion des déplacements, de même que par d'autres employeurs qui ont déjà mis en place un plan de mobilité durable au sein de leur organisation et qui agiront comme mentors. En plus de la collaboration de ces organismes, la CCMM peut compter sur un appui financier de 100 000 $ du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et de 45 000 $ du Fonds d'action québécois pour le développement durable, dont le programme Magnitude 10 a comme objectif d'accélérer l'adoption de pratiques écoresponsables au sein du milieu des affaires au Québec.

Citations :

« Je me réjouis de cet engagement concret de la communauté d'affaires en vue d'apporter des solutions au problème de congestion dans la grande région de Montréal. Il est encourageant de sentir les efforts de tous, car la lutte aux changements climatiques et à la congestion est l'affaire du gouvernement, des entreprises et de nos concitoyens. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« La Chambre est très fière de coordonner ce projet pilote visant à sensibiliser la communauté d'affaires à l'enjeu de la mobilité durable et à valoriser les bonnes pratiques. Avec le soutien du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, du Fonds d'action québécois pour le développement durable et la collaboration des centres de gestion des déplacements MOBA et Voyagez Futé, la Chambre accompagnera des entreprises et institutions afin de mettre en place des mesures concrètes dont le but est de réduire les déplacements de leurs employés, en particulier durant les périodes de pointe dans la métropole. Je tiens à féliciter les organisations qui se sont engagées avec nous dans cette démarche vers la mobilité durable. »

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« L'importance du levier que constitue la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'intégration de la mobilité durable au sein de ses entreprises nous apparaît considérable. En donnant notre appui à ce projet par le biais du plan d'accélération Magnitude 10, le FAQDD souhaite inciter l'ensemble des chambres de commerce du Québec à emboîter le pas vers l'écoresponsabilité de leurs membres. »

Nicolas Girard, directeur général du Fonds d'action québécois pour le développement durable

« Depuis plus de 15 ans, les Centres de gestion des déplacements du Montréal métropolitain offrent des solutions durables qui répondent aux enjeux des entreprises. Nous sommes fiers d'être les acteurs terrain pour accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise en place de leur plan, un outil incontournable pour améliorer la mobilité dans la métropole. »

Aline Berthe, coordonnatrice de MOBA et Lucie Tremblay, directrice de Voyagez futé

Faits saillants :

Les grands générateurs de déplacements qui, à ce jour, ont confirmé leur participation au projet pilote :

IKEA

Aéroports de Montréal

Fonds de solidarité FTQ

Nexus 40-30

École polytechnique de Montréal

Veolia Amérique du Nord

Les organisations qui, à ce jour, ont accepté de s'associer au projet à titre de mentors :

Mouvement Desjardins

Hydro-Québec

Société de développement Angus

Commission de la construction du Québec

AEdifica

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le projet pilote : www.ccmm.ca/fr/interventions/grands-generateurs-de-deplacements

Pour en savoir plus sur Mobilité Montréal : quebec511.info

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :