Chorus Aviation annonce des résultats solides pour son premier trimestre de 2017

Offrir l'aviation régionale au monde entier

BAIIA ajusté 1) pour le premier trimestre de 54,1 millions de dollars.

Résultat net ajusté 1) pour le premier trimestre de 15,9 millions de dollars, soit 0,13 $ par action de base.

Résultat net pour le premier trimestre de 26,7 millions de dollars, soit 0,22 $ par action de base, compte tenu d'un gain de change non réalisé de 10,4 millions de dollars.

Établissement de Chorus Aviation Capital pour qu'elle devienne une société de location d'appareils régionaux de premier plan dans le monde entier.

Obtention d'un produit brut de 200,0 millions de dollars dans le cadre d'un financement obtenu auprès de Fairfax Financial à l'appui de la stratégie de croissance des activités de location d'appareils régionaux.

Intention annoncée de diversifier le portefeuille de location par l'acquisition d'appareils ATR 72?600 loués à Flybe et à Virgin Australia.

HALIFAX, le 12 mai 2017 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui des résultats financiers solides pour le premier trimestre de 2017.

« Je suis satisfait de nos résultats financiers pour le premier trimestre, qui se caractérisent par une hausse du BAIIA ajusté de 6,2 % par rapport à celui de la période correspondante de 2016 », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. « Nos stratégies de croissance et de diversification portent fruit comme en fait foi notre annonce récente de l'acquisition imminente de six appareils ATR 72?600, dont trois sont actuellement loués à Flybe, transporteur du Royaume-Uni, et trois à Virgin Australia. Cela nous permettra non seulement d'ajouter deux clients bien établis à notre bassin croissant de sociétés aériennes locataires, mais également de diversifier notre parc aérien grâce à l'acquisition d'appareils ATR. Nous sommes en voie de transformer notre organisation en leader mondial du secteur de l'aviation régionale en offrant à nos clients une gamme complète de services d'aviation régionale, notamment les vols à contrat, l'ingénierie, la maintenance, la réparation et la révision d'appareils et les solutions de location d'appareils. »

Aperçu du premier trimestre de 2017

Chorus demeure résolue à concrétiser sa vision d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Nos résultats financiers ont été conformes à nos attentes. Le contrat d'achat de capacité (le « CAC ») conclu avec Air Canada continue de produire des résultats financiers vigoureux et stables alors que nous sommes à moderniser notre parc aérien et à améliorer la compétitivité de nos coûts. Les Services techniques Jazz ont été hautement productifs durant le trimestre. En effet, ils ont procédé à des vérifications de révision générale d'appareils de tiers ainsi que d'appareils assujettis au CAC. Voyageur a obtenu deux nouveaux contrats de vol en Afrique et en Europe, acheté deux appareils CRJ?200 en vue de les désassembler et de vendre les pièces et apporté des modifications à un appareil Dash 8?100 en vue de le convertir en un nouvel avion?cargo unique en son genre.

Comparaison des résultats financiers du premier trimestre de 2017 à ceux du premier trimestre de 2016

Durant le premier trimestre de 2017, Chorus a déclaré des produits et un BAIIA ajusté de 320,6 millions de dollars et de 54,1 millions de dollars, respectivement, comparativement aux 320,6 millions de dollars et aux 50,9 millions de dollars, respectivement, inscrits en 2016. Les produits ont été conformes à ceux de l'exercice précédent, tandis que le BAIIA ajusté a augmenté de 3,2 millions de dollars, soit 6,2 %.

La hausse du BAIIA ajusté était principalement attribuable à ce qui suit :

une augmentation de 4,3 millions de dollars des activités de location d'appareils aux termes du CAC;

une hausse de 3,4 millions de dollars attribuable à une augmentation de la marge attribuée principalement aux activités de location à des tiers d'appareils non assujettis au CAC et ainsi qu'aux activités de maintenance, de réparation et de révision.

Ces hausses ont été partiellement annulées par :

une baisse de produits tirés des incitatifs de 0,9 million de dollars;



une baisse de la marge de 1,5 million de dollars liée à des coûts de transition supplémentaires associés au recrutement de pilotes, à leur passage à Air Canada, et à leur formation;



une augmentation des charges liées à la réduction de 0,9 million de dollars des coûts de main-d'oeuvre et de maintenance capitalisés sur les appareils détenus en propriété relativement à d'importants travaux de maintenance et de révision;



une augmentation de 1,2 million de dollars des autres charges.

Le résultat net ajusté s'est établi à 15,9 millions de dollars, en baisse de 4,4 millions de dollars ou 21,7 % par rapport au premier trimestre de 2016. Cette variation résulte de l'augmentation de 3,2 millions de dollars du BAIIA ajusté auparavant décrite, qui a été annulée par ce qui suit :

une augmentation de 1,1 million de dollars des impôts sur le résultat;

une dépréciation additionnelle de 3,4 millions de dollars liée aux nouveaux appareils;

une augmentation de 2,9 millions de dollars de la charge d'intérêt sur les prêts à terme moyens plus élevés durant le trimestre.

Le résultat net s'est établi à 26,7 millions de dollars, ce qui représente une réduction de 28,7 millions de dollars, soit 51,7 %, par rapport au premier trimestre de 2016. Cette baisse était attribuable à la diminution auparavant indiquée de 4,4 millions de dollars du résultat net ajusté et :

à une baisse de 30,2 millions de dollars des gains de change non réalisés sur la dette à long terme;

à des gains de change réalisés de 4,7 millions de dollars sur les liquidités déposées aux fins de placement libellées en dollars américains dans le secteur de la location d'appareils;

à des coûts liés au programme de départ des employés de 4,3 millions de dollars comparativement à des primes de signature de 5,5 millions de dollars engagées durant le premier trimestre de 2016.

Il y a lieu de préciser à l'égard de la variation des gains de change non réalisés de 30,2 millions de dollars sur la dette à long terme qu'aux fins de communication de l'information, Chorus convertit ses titres de créance liés aux appareils libellés en dollars américains en leur équivalent en dollars canadiens à la fin de chaque trimestre selon le taux de change en vigueur. Ainsi, cette conversion au premier trimestre de 2017 a donné lieu à un gain de change non réalisé de 10,4 millions de dollars comparativement à un gain de change non réalisé de 40,6 millions de dollars durant la période correspondante de 2016. Chorus gère son exposition économique au risque de change lié aux titres de créance à long terme par la facturation des paiements de location connexes aux termes du CAC dans la monnaie sous?jacente (dollars américains) aux titres de créance liés aux appareils.

PERSPECTIVES POUR 2017

(Se reporter à la mise en garde concernant l'information prospective ci?après.)

Les filiales de Chorus continuent d'enregistrer des résultats conformes aux attentes de la direction, à l'appui d'un résultat opérationnel et de flux de trésorerie d'exploitation positifs. La présente période de déclaration reflète 9 trimestres consécutifs marqués par des résultats opérationnels et financiers solides aux termes du CAC et démontre la valeur à long terme continue de cette source vigoureuse et stable de produits opérationnels.

On prévoit que les progrès réalisés au titre de la mise en oeuvre de la stratégie de diversification par la croissance des activités de location d'appareils se poursuivront avec l'ajout de cinq nouveaux appareils CRJ900 aux termes du CAC et l'établissement de Chorus Aviation Capital. En outre, Chorus prévoit acquérir deux nouveaux appareils CRJ1000 supplémentaires et les louer à Air Nostrum d'ici la fin de septembre 2017, ce qui portera à quatre le nombre total d'appareils CRJ1000 loués aux termes de cette entente. Chorus entend également acquérir six appareils ATR 72?600 qui sont loués à un transporteur du Royaume-Uni, Flybe et à Virgin Australia : la clôture de l'opération devrait avoir lieu d'ici la fin de juin 2017.

Chorus prévoit faire croître ses activités de location d'appareils régionaux par l'intermédiaire de Chorus Aviation Capital en affectant le produit réuni dans le cadre du placement privé de titres d'emprunt convertibles à l'acquisition d'appareils destinés à être loués à des exploitants d'appareils régionaux. Chorus Aviation Capital prévoit affecter les capitaux au cours des 12 à 18 mois qui viennent d'une manière conforme aux rendements en vigueur sur le marché réalisés sur les contrats de location d'appareils neufs ou en milieu de vie et accroître l'effet de levier en contractant des dettes supplémentaires selon un ratio variant entre 3:1 et 4:1.

Compte tenu de l'étendue de son expertise et de ses compétences dans le secteur de l'aviation régionale, Chorus estime avoir la possibilité de devenir l'une des plus grandes entreprises de location d'appareils régionaux au monde.

Chorus est résolue à créer de la valeur additionnelle pour ses actionnaires à long terme en renforçant les activités de base aux termes du CAC, en faisant croître et en diversifiant les produits tirés de la location d'appareils et en saisissant des occasions de croissance additionnelles.

Selon l'horaire de l'hiver 2016?2017, l'horaire de l'été 2017 et les hypothèses de planification mises à jour reçues d'Air Canada, on prévoit que le nombre d'heures cale à cale facturables pour 2017 se situera entre 360 000 et 370 000, sur la base de 117 appareils visés au 31 décembre 2017. Le nombre réel d'heures cale à cale facturables pour 2017 pourrait varier de la fourchette prévue en raison de plusieurs facteurs (se reporter à la rubrique 8 - Facteurs de risque du rapport de gestion pour le premier trimestre de 2017). Cependant, la transition du parc visé par le CAC à de plus gros appareils fera croître d'environ 10 % les sièges?milles offerts au cours de l'exercice 2017 par rapport à l'exercice 2016.

On prévoit que, en 2017, les dépenses en immobilisation, à l'exclusion des dépenses affectées à l'acquisition d'appareils et au programme d'entretien prolongé, mais y compris les importants travaux de maintenance et de révision capitalisés, se situeront entre 45,0 millions de dollars et 55,0 millions de dollars.

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 11 h, heure de l'Est, le vendredi 12 mai 2017, afin d'analyser les résultats financiers du premier trimestre. On peut participer à la conférence en composant le 1 888 231?8191. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse : http://event.on24.com/r.htm?e=1379212&s=1&k=3E1ECB28767DC690D41FBC38FB20E03B. Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement. Le lecteur Media Player ou Real Player est nécessaire pour écouter la diffusion audio; veuillez donc le télécharger bien avant la conférence.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.ca, sous Rapports > Présentations de la haute direction. On pourra également l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 20 mai 2017, en composant le 1 855 859?2056 (sans frais), et en entrant le code d'accès 81364847#.

1)Mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Ces mesures sont fournies pour permettre au lecteur d'approfondir sa compréhension de nos résultats financiers courants. Elles sont fournies également pour permettre aux investisseurs et à la direction d'évaluer autrement nos résultats opérationnels, soit d'une manière qui met en lumière le rendement de nos activités courantes, et pour leur donner une base de comparaison cohérente entre les diverses périodes. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas des mesures reconnues aux termes des PCGR et, par conséquent, elles ne sont probablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Un rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté dans le rapport de gestion daté du 11 mai 2017 (le « rapport de gestion »).

BAIIA et BAIIA ajusté

Le BAIIA se définit comme le bénéfice avant intérêt net, dépenses, impôts et amortissement et est une mesure financière non reconnue par les PCGR. Le BAIIA ajusté (résultat net avant intérêt net, dépenses, impôts et amortissement, primes de signature, coûts liés au programme de départ des employés, frais de consultation stratégique et autres éléments comme la perte de valeur et les gains ou pertes de change) est une mesure financière non reconnue par les PCGR qui est utilisée par Chorus et couramment par d'autres transporteurs régionaux du secteur en guise de mesure financière supplémentaire du rendement opérationnel. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus sur une base constante sans égard à l'amortissement qui est un élément hors caisse et qui peut varier sensiblement selon les méthodes comptables et les facteurs tels que le coût historique. Durant le trimestre, Chorus a modifié sa définition de BAIIA ajusté afin d'y inclure les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés et les frais de consultation stratégique afin de faciliter la transparence et la comparabilité étant donné que ces éléments peuvent fluctuer d'une période à l'autre. Le BAIIA ajusté ne devrait pas être utilisé comme mesure exclusive des flux de trésorerie, car il ne tient pas compte de l'incidence de la croissance du fonds de roulement, des dépenses en immobilisations, du remboursement de la dette et d'autres entrées et sorties de fonds, qui figurent dans l'état des flux de trésorerie faisant partie des états financiers de Chorus.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont utilisés par Chorus pour évaluer le rendement sans les effets des gains ou des pertes de change latents sur la dette à long terme et les contrats de location?financement liés aux appareils, des primes de signature, des coûts liés au programme de départ des employés et des frais de consultation stratégique. Chorus gère son exposition au risque de change lié aux titres de créance à long terme par la facturation des paiements de location connexes prévus par le CAC dans la monnaie sous-jacente (dollar américain) au titre de créance lié aux appareils. Ces éléments sont exclus puisqu'ils ont une incidence sur la comparaison possible entre nos résultats financiers, d'une période à l'autre, et pourraient déformer l'analyse des tendances dans le rendement de l'entreprise. L'exclusion de ces éléments ne suppose pas qu'ils ne soient pas récurrents en raison de la fluctuation permanente du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Durant le trimestre, Chorus a modifié sa définition de résultat net ajusté afin d'en exclure les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés et les frais de consultation stratégique afin de faciliter la transparence et la comparabilité étant donné que ces éléments peuvent fluctuer d'une période à l'autre. En outre, Chorus a modifié sa définition de résultat net ajusté afin d'en exclure les gains ou les pertes de change sur les liquidités déposées aux fins de placements libellées en dollars américains dans le cadre des activités de location. Cet élément est exclu puisqu'il a trait à un gain de change réalisé ou à une perte de change subie sur le produit tiré des parts convertibles qui ont été converties en dollars américains et qu'il sera affecté aux investissements à long terme et principalement aux actifs libellés en dollars américains, qui devraient produire un résultat au fil du temps.

Mesures financières variées









(non audités) (exprimés en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestres clos les 31 mars 2017 $ 2016 $ Variation $ Variation %









Produits opérationnels 320 590 320 550 40 -- Charges opérationnelles 292 816 293 765 (949) (0,3) Résultat opérationnel 27 774 26 785 989 3,7 Résultat non opérationnel (charges non opérationnelles) 5 176 33 760 (28 584) (84,7) Résultat avant impôts 32 950 60 545 (27 595) (45,6) Charge d'impôt (6 219) (5 147) (1 072) 20,8 Résultat net 26 731 55 398 (28 667) (51,7)









Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le résultat net ajusté1)









Gain de change non réalisé (10 415) (40 638) 30 223 (74,4)

Gain de change réalisé sur les parts convertibles (4 712) -- (4 712) 100,0

Programme de départ des employés 4 263 -- 4 263 100,0

Primes de signature -- 5 500 (5 500) 100,0

(10 864) (35 138) 24 274 (69,1) Résultat net ajusté2) 15 867 20 260 (4 393) (21,7) Résultat net ajusté par action 0,13 0,17 (0,04) (23,5)









Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir

le BAIIA ajusté1)









Charge d'intérêt nette 8 014 5 031 2 983 59,3

Charge d'impôt 6 219 5 147 1 072 20,8

Dépréciation et amortissement 22 049 18 647 3 402 18,2

Perte de change 1 750 1 884 (134) (7,1)

Perte (profit) à la cession d'immobilisations corporelles 187 (37) 224 (605,4)

38 219 30 672 7 547 24,6 BAIIA ajusté2) 54 086 50 932 3 154 6,2





1) Ces éléments sont exclus car ils nuisent à la comparabilité de nos résultats financiers d'une période à l'autre et pourraient fausser l'analyse des tendances dans les résultats. 2) Il s'agit d'une mesure non conforme aux PCGR.

Information prospective

Le présent communiqué doit être lu parallèlement aux états financiers consolidés et résumés intermédiaires non audités de Chorus pour le trimestre clos le 31 mars 2017 ainsi qu'au rapport de gestion daté du 11 mai 2017; ces documents ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (on peut les consulter à l'adresse www.sedar.com).

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « projette », « devrait » et « suppose » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses. Cette information peut, entre autres, porter sur des observations concernant des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des mesures futures. Vous trouverez des exemples d'information prospective à la rubrique « Perspectives pour 2017 » du présent communiqué.

L'information prospective concerne des analyses et d'autres informations qui sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis dans l'immédiat et d'autres événements incertains. Par nature, l'information prospective repose sur des hypothèses, dont celles qui sont décrites ci?dessous, et elle comporte des risques et incertitudes importants. Aucune prévision ou projection n'est donc entièrement fiable en raison, notamment, des circonstances externes, de l'évolution des conditions du marché et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. Cette information met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Les résultats indiqués dans l'information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment les risques liés à la dépendance économique de Chorus envers Air Canada et à sa relation avec celle?ci, les risques liés au secteur du transport aérien (y compris les activités aériennes internationales dans les marchés émergents et les zones d'agitation politique), à la location d'appareils (y compris la situation financière des preneurs à bail, la disponibilité des appareils, l'accès aux capitaux, la fluctuation de la valeur du marché des appareils et les risques afférents à la concurrence et à la situation politique), au non?respect par Chorus ou toute autre partie des conditions suspensives à la clôture des opérations prévues dont il est question dans le rapport de gestion, aux prix de l'énergie, aux conditions du secteur, au marché, au crédit et à l'économie en général (y compris un repli économique sévère et prolongé qui pourrait entraîner une réduction des paiements aux termes du CAC), à la concurrence accrue touchant Chorus et/ou Air Canada, aux questions et aux coûts d'assurances, aux questions et aux coûts d'approvisionnement, aux conflits armés, aux attentats terroristes, aux incidents avec les appareils et aux accidents d'appareils, à la fraude, aux attaques à la cybersécurité et à d'autres actes criminels par des parties internes ou externes, aux épidémies, aux facteurs environnementaux ou aux catastrophes naturelles, aux fluctuations de la demande attribuables au caractère saisonnier des activités de Chorus ou à la conjoncture économique, à la capacité de réduire les charges opérationnelles et les effectifs, à la capacité de Chorus d'obtenir du financement, à la capacité de Chorus d'embaucher et de maintenir en poste les employés talentueux dont elle a besoin pour ses activités actuelles et sa croissance future, à la capacité de Chorus de demeurer en règle aux termes du CAC et de renouveler ou de remplacer le CAC ou d'autres contrats importants, aux relations de travail, aux négociations collectives ou aux conflits de travail, aux enjeux en matière de retraite et à la charge de retraite, aux taux de change et d'intérêt, aux clauses liées à l'effet de levier et aux clauses restrictives dans les facilités de prêt, à l'incertitude entourant les paiements de dividendes, à la gestion de la croissance, aux modifications législatives, aux faits nouveaux ou aux procédures réglementaires défavorables dans les pays où Chorus et ses filiales exercent ou exerceront des activités, de même qu'aux litiges ou aux poursuites en instance ou futurs engagés par des tiers. Pour un exposé détaillé des risques, se reporter à la notice annuelle de 2016 datée du 15 février 2017. Les énoncés contenant de l'information prospective et figurant dans le présent document représentent les attentes de Chorus en date du 12 mai 2017 et pourraient changer après cette date. Chorus décline toutefois toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier cette information prospective à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Chorus est propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion de parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Depuis 2009, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a récemment constitué Chorus Aviation Capital Corp., entreprise destinée à devenir l'un des plus importants fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux et de services de soutien du monde entier. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

