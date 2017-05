/R E P R I S E -- Studio Tattoo Mania présente Art Tattoo Québec et Art Tattoo Montréal/







MONTRÉAL, le 19 avril 2017 /CNW Telbec/ - Studio Tattoo Mania est fier de présenter deux conventions de tatouages de dimensions internationales ouvertes au grand public.

La troisième édition du Art Tattoo Québec aura lieu les 12-13 et 14 mai au Terminal des Croisières, un endroit situé sur les berges du St-Laurent à quelques pas des attraits touristiques de la ville et pour la 15ième fois, la métropole sera l'hôte du Art Tattoo Montréal les 8,9 et 10 septembre. L'évènement est de retour à la Gare Windsor : un espace intime et lumineux au centre-ville possédant un cachet apprécié des artistes et des visiteurs.

Les deux évènements sont une célébration de l'art du tatouage, de ses artistes et de sa communauté de passionnées. La popularité grandissante des évènements de tatouage fait en sorte que ces deux conventions soient souvent imitées mais jamais inégalées. La notoriété de ces deux conventions permet la venue de tatoueurs de renommée internationale que vous ne verrez nulle part ailleurs au Canada.

Studio Tattoo Mania, dirigée par Pierre Chapelan (artiste tatoueur depuis plus de 20 ans) et Valérie Émond (copropriétaire), se donnent pour mission d'inviter des artistes exceptionnels venant des quatre coins du monde, de respecter les règles de l'art du tatouage, de démystifier les traditions de cet art millénaire et d'accueillir les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et amicale. Au fil des ans, plusieurs vedettes ont été reçues par l'Art Tattoo Show dont : Chris Nuñez (Miami Ink, Master Ink) de retour pour l'édition 2017 ; Coeur de Pirate (chanteuse) ; Éric Lapointe (chanteur) ; Francisco Randez (mannequin/animateur) ; Kat Von D, Kim Saigh et Hannah Aitchison (L.A Ink) ; Lucky Diamond Rich (l'homme le plus tatoué au monde et détenteur du record Guinness) ; Rick Genest aka Zombie Boy (mannequin/acteur) ; Simple Plan (groupe de musique) ; Travis Moen (Canadiens de Montréal) et Vincent Lecavalier (Flyers de Philadelphie).

L'Art Tattoo Québec est la preuve de la popularité grandissante du tatouage dans la province. Pour cette troisième édition, un volet gratuit mixant shopping et espace lounge sera ouvert aux visiteurs.

Le côté tatouage rassemblera des artistes au style différent qui plairont à tous, du traditionnel Américain au tatouage polynésien chacun y trouvera son bonheur.

Studio Tattoo Mania, situé au 1615 boulevard de Maisonneuve Est, est considéré comme l'un des chefs de file du tatouage au pays. Pour mieux connaître l'univers du tatouage : suivez Pierre Chapelan dans la série documentaire - Encré à Montréal (YouTube).

www.arttattooquebec.com

www.arttattoomontreal.com

