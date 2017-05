Magna annonce les résultats de son assemblée annuelle 2017







AURORA, Ontario, May 12, 2017

Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé les résultats de l'élection qui a eu lieu au cours de son assemblée annuelle 2017 des actionnaires. Un total de 277 209 607 actions ordinaires, soit 72,69 % de nos actions ordinaires émises et en circulation, ont été votées dans le cadre de cette assemblée. Les actionnaires ont voté à main levée en faveur de chaque élément de l'entreprise. Sur la base des procurations reçues avant l'assemblée et des votes en personne lors de celle-ci, chaque candidat à un poste d'administrateur a été élu par une majorité substantielle, tel qu'indiqué ci-dessous :





Nominés Voix exprimées POUR Scott B. Bonham 99,76 % Peter G. Bowie 99,72 % Lady Barbara Judge 97,97 % Dr Kurt J. Lauk 99,83 % Cynthia A. Niekamp 99,82 % William A. Ruh 99,86 % Dr Indira V. Samarasekera 98,77 % Donald J. Walker 99,87 % Lawrence D. Worrall 98,67 % William L. Young 98,71 %

En outre, le vote « say on pay » du conseil de Magna a reçu 92,19 % de soutien, sur la base des procurations reçues avant l'assemblée et des votes en personne lors de celle-ci. Les résultats complets des élections sont inclus dans l'annexe « A » de ce communiqué de presse.

NOTRE ENTREPRISE[1]

Nous sommes un fournisseur automobile mondial de premier plan, comptant 321 installations de fabrication et 102 sites de développement de produits, ainsi que des centres d'ingénierie et de vente dans 29 pays. Nous employons plus de 159 000 collaborateurs dont l'objectif est de fournir un service optimal à nos clients, grâce à des produits et des processus innovants et à une fabrication de niveau international. Nous disposons d'une expertise exhaustive en ingénierie des véhicules et dans le domaine de la fabrication en sous-traitance, et nos produits et services incluent la fabrication de carrosseries, de châssis, d'extérieurs, de sièges, de groupes motopropulseurs, de technologie d'aide à la conduite active, de rétroviseurs, de systèmes de fermeture et de toits. Nous possédons par ailleurs des capacités électroniques et logicielles dans bon nombre de ces domaines. Nos actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour toute information complémentaire concernant Magna, veuillez consulter notre site web à l'adresse http://www.magna.com.

[1] Les chiffres concernant les employés, les sites de fabrication, les centres de développement de produits et d'ingénierie incluent certaines opérations comptabilisées à valeur de consolidation.

Annexe « A »

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS - ASSEMBLÉE ANNUELLE 2017 DES ACTIONNAIRES

Résolution Votes pour Abstentions/Votes contre Nbre % Nbre % Élection de Scott B. Bonham au poste d'administrateur 258 195 412 99,76 614 135 0,24 Élection de Peter G. Bowie au poste d'administrateur 258 075 876 99,72 733 670 0,28 Élection de Lady Barbara Judge au poste d'administratrice 253 553 704 97,97 5 255 843 2,03 Élection du Dr Kurt J. Lauk au poste d'administrateur 258 370 214 99,83 439 332 0,17 Élection de Cynthia A. Niekamp au poste d'administratrice 258 350 970 99,82 458 576 0,18 Élection de William A. Ruh au poste d'administrateur 258 436 555 99,86 372 993 0,14 Élection du Dr Indira V. Samarasekera au poste d'administrateur 255 613 802 98,77 3 195 744 1,23 Élection de Donald J. Walker au poste d'administrateur 258 481 919 99,87 327 565 0,13 Élection de Lawrence D. Worrall au poste d'administrateur 255 373 016 98,67 3 436 531 1,33 Élection de William L. Young au poste d'administrateur 255 479 889 98,71 3 329 659 1,29 Nouvelle nomination de Deloitte LLP en tant qu'auditeur 276 184 420 99,63 1 022 261 0,37 Résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération des dirigeants 238 602 711 92,19 20 205 970 7,81

