Kostelanetz & Fink s'élargit à DC, l'ancienne directrice de la division des impôts de la DOJ et l'ancien chef adjoint de l'application de la loi pénale vont lancer le nouveau bureau de Washington

WASHINGTON, 12 mai 2017 /PRNewswire/ -- Kostelanetz & Fink, LLP est heureuse d'annoncer que Caroline Ciraolo, l'ancienne directrice de la division des impôts du ministère américain de la Justice (DOJ, Department of Justice), et Jay Nanavati, l'ancien chef adjoint de la division fiscale du bureau de l'application de la loi pénale (Tax Division's Criminal Enforcement Section), ont rejoint le cabinet en tant que partenaires et fondateurs du nouveau bureau de Washington, DC de la société.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Caroline et Jay en tant que partenaires du cabinet. Ils apportent chacun une énorme expérience gouvernementale et un bilan impressionnant d'élaborations de stratégies à succès pour leurs clients en tant qu'avocats de la défense », a déclaré Bryan Skarlatos, le partenaire directeur de Kostelanetz & Fink, LLP. « Après avoir exercé nos activités exclusivement à New York pendant plus de soixante ans, nous sommes ravis de lancer le bureau de Washington, DC, qui est un renforcement naturel de notre pratique en matière de fiscalité gouvernementale, de réglementation et de droit pénal des affaires. Caroline et Jay sont des avocats expérimentés et talentueux qui approfondiront nos compétences et développeront la pratique du cabinet dans la capitale du pays ».

Mme Ciraolo et M. Nanavati se concentreront sur des controverses fiscales civiles complexes et sophistiquées, dont des audits délicats, des recours administratifs et des litiges au sein de la Cour américaine de l'impôt (U.S. Tax Court), du district fédéral et des tribunaux d'appel et des tribunaux de l'impôt de l'État ; ils fourniront des conseils relatifs à la fiscalité, y compris des conseils sur des positions fiscales incertaines, des rapports financiers, des demandes de remboursement, des déclarations modifiées, des divulgations volontaires et des enquêtes internes. Ils représenteront également des individus et des institutions dans les enquêtes et les poursuites pénales et économiques.

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe talentueuse et distinguée de Kostelanetz & Fink, un cabinet de renommée nationale et internationale qui résout efficacement et effectivement les problèmes les plus difficiles de ses clients. Je suis impatiente d'offrir les perspectives uniques que j'ai développées à l'intérieur et à l'extérieur du ministère de la Justice », a déclaré Mme Ciraolo.

M. Nanavati a ajouté : « Je suis honoré de rejoindre Kostelanetz & Fink. J'ai toujours eu une haute estime des avocats du cabinet pour leur engagement à offrir à leurs clients les meilleurs services juridiques avec de la créativité, de l'efficacité et de la collégialité ».

En tant que procureur général adjoint intérimaire, Mme Ciraolo a géré tous les aspects des activités de la division fiscale, dont le programme de la Banque suisse (Swiss Bank Program), qui, sous sa direction, a tenu 80 institutions financières suisses responsables pour faciliter l'évasion fiscale de titulaires de comptes américains. Son mandat au ministère a également été marqué par un renforcement de l'application des mesures civiles et pénales en matière d'impôts sur le travail ainsi qu'un accent particulier sur les crimes fiscaux traditionnels. Auparavant, Mme Ciraolo a pratiqué à Baltimore, dans le Maryland, et elle a représenté des clients dans toutes les phases de différends fiscaux civils et pénaux fédéraux et étatiques.

M. Nanavati a travaillé pendant plus d'une décennie en tant que procureur fédéral et de l'État, et il a récemment occupé le poste de chef adjoint dans le bureau de l'application de la loi de la division fiscale pour la région de l'Ouest. Il rejoint Kostelanetz & Fink après avoir travaillé pour un cabinet national majeur d'avocats où il a mené une pratique internationale axée sur la défense et les enquêtes pénales de cols blancs. Il a représenté des particuliers et des entités confrontés à des enquêtes et à des poursuites complexes.

Kostelanetz & Fink, LLP jouit d'une réputation nationale unique pour la représentation de clients dans des négociations et des différends délicats à enjeux considérables avec les agences gouvernementales, dont les audits et les procès fiscaux, les enquêtes réglementaires, la défense pénale de cols blancs et les litiges complexes. Le cabinet est dédié à fournir les meilleurs services juridiques dans toutes les phases de la représentation, du développement factuel, par le biais d'un audit ou d'une enquête, au procès ou à une résolution négociée. Le cabinet offre également une pratique active fournissant des conseils sur la planification fiscale, la planification successorale et la représentation dans les marchés publics et les passations des contrats d'approvisionnement au gouvernement.

