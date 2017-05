Invitation aux médias - Photo op - Les Québécois ont-ils a coeur le bien-être des personnes âgées? En ce week-end de la fête des Mères, l'organisme Les Petits Frères dévoile les résultats d'un sondage Léger aux constats surprenants







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le samedi 13 mai 2017 à 11 h 30, les représentants des médias sont invités au dévoilement des résultats d'un sondage Léger sur les perceptions et l'attitude des Québécois à l'égard des conditions de vie des aînés et de la problématique de l'isolement.

Alors que de trop nombreuses personnes âgées seront malheureusement seules pour la fête des Mères, Les Petits Frères profiteront de l'occasion pour lancer leur campagne « Aimons jusqu'au bout », dont l'objectif est de sensibiliser le grand public et de l'encourager à poser des gestes concrets de solidarité pour contrer l'isolement des personnes âgées.

De plus, venez rencontrer les trois vedettes de la campagne - mesdames Hughette et Iorna ainsi que monsieur Paul-André - qui attireront l'attention des passants au métro McGill par une mise en scène des plus émouvantes.

AIDE-MÉMOIRE





QUOI : - Dévoilement des résultats d'un sondage Léger sur les perceptions et l'attitude des Québécois à l'égard des conditions de vie des aînés

- Lancement de la campagne « Aimons jusqu'au bout »

- Mise en scène avec les aînés vedettes de la campagne





SERONT - Mesdames Hughette et Iorna, et monsieur Paul-André PRÉSENTS : - Madame Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères et porte-parole

- Une dizaine de bénévoles des Petits Frères





QUAND :

Le samedi 13 mai 2017 à 11 h 30





OÙ :

Au métro McGill

