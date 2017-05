/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forums sur les grands projets immobiliers et le transport/







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à deux Forums stratégiques afin d'obtenir une mise à jour des grands projets immobiliers, des projets d'infrastructure et de transport en commun en développement dans la métropole.

Date : Vendredi 12 mai 2017



Activités : Forum stratégique sur les grands projets - salle 710 B Pour consulter le programme de l'événement, cliquez ici. 7 h 30 à 12 h Forum stratégique sur le transport - salle 710 B Pour consulter le programme de l'événement, cliquez ici. En présence du ministre fédéral des Transports, l'honorable Marc Garneau, et du ministre québécois des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, Laurent Lessard. 13 h 30 à 16 h 30



Lieu : Palais des congrès de Montréal 1001, place Jean-Paul-Riopelle Montréal

