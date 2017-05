Artprice : T1 croissance à 2 chiffres +12% avec des perspectives 2017 très positives. Addendum.







PARIS, May 12, 2017 /PRNewswire/ --

Chiffre d'affaires en k? 1T2017 1T2016 Variation en % Internet 2 122 1 802 +18 Opérations de courtage aux enchères par la Place de Marché Normalisée (*MM type) ** ** Indices et autres prestations 76 163 -53 Total 1[er] Trimestre 2 198 1 965 +12

Ce CA T1 de +12% est appelé à croître fortement et à dépasser, pour la fin de l'exercice en cours, les résultats de 2016. La croissance Internet est de 18% par rapport au T1 2016.

Note: Le chiffre d'affaires Internet T1 ne prend pas en compte les produits résultant des mesures anti-fraude déployées le 13 octobre 2016 que sont les antériorités frauduleuses susceptibles de générer des pénalités, capitalisation des intérêts, accords transactionnels, procédures de recouvrements... qui seront traités selon les normes comptables dans les bilans.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160228/338238LOGO )



Développements et perspectives 2017

? La Place de Marché Normalisée à prix fixe d'Artprice, qui présente de manière quotidienne une moyenne de 63 000 oeuvres et qui est de très loin la première place de marché normalisée à prix fixe dans le monde, mettra en juin en activité un service tarifaire générateur d'un nouveau chiffre d'affaires, permettant d'acheter des positions pour les vendeurs (type Ranking Google).

? Artprice, en tant que Leader mondial de l'information du Marché de l'Art, et pionnier du numérique, sera très attentif aux dispositions relatives à « la révolution numérique » et ses législations pour mettre fin aux monopoles (extrait du discours du 7 mai 2017) promis par Emmanuel Macron.

? Élu Président de la République Française ce dimanche 7 Mai 2017, le Président Macron a, notamment à Lyon, ville européenne du numérique par son pôle d'excellence que Gérard Collomb Président de la Métropole du Grand Lyon a créé depuis 16 ans, assuré clairement, en la présence d'Artprice, que l'un des axes phares de son programme est la Révolution Numérique et l'accompagnement de leaders mondiaux, ce qui va permettre à Artprice d'ouvrir très vite des négociations sur sa Place de Marché Normalisée aux enchères, bloquée par une législation rétrograde et privilégiant les détenteurs de l'ancien monopole des ventes publiques. Il faut préciser que le Groupe Serveur, maison-mère d'Artprice, est le Pionnier français de l'Internet depuis 1985 et un acteur incontournable, d'où sa très forte légitimité avec les pouvoirs publics et politiques. Le calendrier Européen est en faveur d'Artprice, grâce à la Commission Européenne qui veut finaliser au plus vite « le marché numérique unique » (Les Echos 11 mai 2017). thierry Ehrmann, président et fondateur d'Artprice, dont les groupes Serveur et Artprice ont été depuis près de 20 ans parmi les cartes de visite les plus prestigieuses que Gérard Collomb présente à l'étranger commente ainsi la situation : « la France a une chance historique de récupérer un retard inimaginable face à l'économie numérique des USA et de la grande Asie ». Emmanuel Macron, dans le cadre de débats très serrés, est le premier politique devenu président à comprendre que nous autres industriels du numérique représentons pour la Nation 80 % du PIB à l'exportation.

? Artprice prépare en projet une filiale (régie commune des ventes futures), détenue à 70%, pour faire face à la demande des Maisons de Ventes internationales qui utilisent désormais à 100% les banques de données, la clientèle et les multiples réseaux sociaux d'Artprice comme outil de travail principal, devenant ainsi l'axe unique pour promouvoir leurs ventes publiques et en ligne à partir des réseaux.

Cela confirme les perspectives d'Artprice énoncées il y a 2 ans, désormais confirmées, que les Maisons de Ventes, quels que soient leur taille et leur pays d'origine, ne peuvent pas matériellement et culturellement muter par elle-même leur ancien modèle économique sur l'Internet. D'où le projet de la nouvelle filiale d'Artprice qui concéderait 30% du capital aux Maisons de Ventes.

L'étau se resserre désormais à très grande vitesse, notamment par le fait que les Maisons de Ventes ont définitivement tranché leur position de développement en faveur d'Artprice.

Cette externalisation est l'aboutissement d'un long travail de 20 ans pour instaurer une telle confiance.

? Ce mois de mars 2017, Artprice a basculé toutes ses banques de données en https avec une clé cryptée TLS 1.2 SHA-256 Bits, sécurisant ainsi l'ensemble des requêtes, transactions et échanges d'informations avec ses clients, donnant ainsi un gage de confiance extraordinaire au marché. L'intégralité de toutes les banques de données et services Artprice ont atteint désormais un niveau requis jusqu'alors uniquement pour les établissements bancaires.

Ce développement de 18 mois a été entièrement financé sur fonds propres et très peu de sociétés possédant des banques de données de la taille d'Artprice dans le monde peuvent avoir un tel niveau, ce qui constitue bien sûr pour Artprice une barrière d'entrée extrêmement lourde pour d'éventuels concurrents.

En échange de cet investissement humain et financier très important, Artprice peut, notamment en Amérique du Nord, présenter des gages de confiance en matière d'économie numérique que seuls les établissements bancaires et les GAFA peuvent assurer.

Enfin, une recommandation discrète de Google donne une priorité absolue aux grands sites mondiaux qui sont intégralement sous https, permettant ainsi à Artprice de « sur-scorer » son indexation de Leader mondial des banques de données sur le Marché de l'Art.

? Artprice, après un long travail en Recherche & Développement, mettra en place, outre ses propres moteurs de recherche, un moteur de recherche expérimental, développé en interne, permettant à un occidental de rechercher en anglais, français, allemand, italien et espagnol, plusieurs millions d'artistes chinois, à travers des bases de données natives en mandarin standard avec les deux versions : chinois simplifié et traditionnel.



Artprice pourra ainsi proposer à terme plusieurs millions d'artistes chinois au premier marché (galerie) qui n'ont pas encore fait l'objet d'une cote publique.



Toutes ces recherches s'inscrivent dans le vaste programme où Artprice et Artron verrouillent définitivement l'intégralité du Marché de l'Art, tant sur le premier marché (galeries) que sur le second marché (Maisons de Ventes aux Enchères), à l'Est et à l'Ouest.

? La gestion industrielle des méta-banques de données Artprice a conduit, dans le département Big Data, à produire chaque année environ 18 milliards de data (logs de comportements), ceci dans le strict respect du droit communautaire européen, du droit interne français et du droit américain.



Artprice, dès sa création en 1997, a toujours annoncé que les données seraient l'or noir du XXIème siècle. C'est désormais The Economist, sur sa Une au mois d'avril 2017, qui indique que la ressource la plus valorisée sur la planète n'est plus le pétrole mais les données.



Artprice, en toute légalité, détient des stocks dans ses salles informatiques, deux décennies de données sur plus de 90% des acteurs et collectionneurs du Marché de l'Art. Ce trésor de guerre, dans le cadre des normes IFRS, n'apparaît pas dans les bilans mais constitue bien un Goodwill que très peu de leaders mondiaux peuvent revendiquer.

? Avec sa nouvelle version d'avril 2017, tout est écrit pour que l'utilisateur d'Artprice, quel que soit son mobile Internet dans le monde, ait Artprice en version optimisée, avec une ergonomie très intuitive, notamment pour les différents paiements qui connaissent un taux de transformation par une forte croissance par le mobile qui jusqu'alors, était inférieur au PC (desk).

Avec l'arrivée de la 4G/4G+ LTE et désormais de la 5G en Asie en 2017, les principaux opérateurs telecoms, dont certains sont déjà fournisseurs du Groupe depuis de nombreuses années, vont permettre à Artprice une multitude d'actes tarifaires qu'il était impossible de réaliser en mode 2G ou 3G.

Ainsi, il est prévu, dans le cadre d'une fonction kiosque 4G+/LTE et 5G, avec les opérateurs télécoms, une facturation de micro-paiements (que les banques sont dans l'incapacité de traiter) ou au prélèvement mensuel automatique via l'abonnement téléphonique et/ou Internet.

En 2017, c'est plus de 4,5 milliards d'internautes mobiles qui pourront potentiellement se connecter à Artprice.

? Appréhension nouvelle de certains actifs incorporels (arrêt définitif du Conseil d'Etat sur les DNS).

Artprice note que sa position depuis son origine, de considérer que le droit d'usage d'un nom de domaine Internet doit être un actif incorporel, n'a jamais été prise en compte dans ses bilans pour des raisons prudentielles.

Artprice a toujours soutenu que cette position prudentielle allait contre la réalité économique et constate, par un arrêt définitif du Conseil d'Etat du 07 décembre 2016 n° 369814 confirmant le Tribunal Administratif ainsi que la Cour Administrative d'Appel de Paris, que le droit d'usage d'un nom de domaine (DNS) est désormais un actif incorporel immobilisé.

Artprice rappelle, par son document d'introduction du 21 janvier 2000 où sont énumérés ses noms de domaine (DNS), qu'elle possède à son actif, en pleine propriété, plus de 525 noms de domaines prestigieux à caractère descriptif, déposés au cours des années 90.

Ces noms de domaine génériques (Domain Name Server), principalement en .com .net et .org, sont extrêmement recherchés dans le monde. Ces actifs incorporels répondent aux trois critères nécessaires, à savoir : ils génèrent une source régulière de profits, ils sont consentis pour une période suffisamment longue et présentent chacun un caractère cessible.

Pour information, un DNS générique en .com à caractère anglo-saxon se cède dans une fourchette basse de plusieurs centaines de milliers de dollars et une fourchette haute de plusieurs millions de dollars.

Jusqu'à présent, Artprice se voyait imposer un traitement comptable où étaient prises en compte uniquement les charges relatives au renouvellement des droits des DNS auprès des organismes internationaux. Artprice possède une quantité exceptionnelle de DNS à caractère générique qui peuvent être cédés sans nuire le moins du monde à son exploitation et se doit donc de rétablir en 2017, au regard du Conseil d'Etat, la réalité sincère et fidèle de ses comptes.

Les conséquences d'un nouveau traitement des DNS dans les bilans impacteront mécaniquement le cours de bourse d'Artprice pour retrouver sa juste valeur.

Cet impact modifiera aussi l'étude en projet de la fourchette du prix de vente de l'IPO d'Artmarket.com (voir détail doc. de ref. 2015 déposé le 11/07/2016 à l'AMF).

Les paragraphes suivants sont réservés uniquement aux nouveaux actionnaires afin de restituer les fondamentaux d'Artprice (addendum Mai 2017).

? Pour information, rappel des fondamentaux financiers d'Artprice: rapport financier annuel 2016, résultats et perspectives très positifs.

Au 31/12/2016, en comptes sociaux Artprice dégage un résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui se solde par un bénéfice de 991K?. Les capitaux propres s'améliorent et s'élèvent à 10 204 K? contre 9 214 K? l'exercice précédent.

Au 31/12/2016 en comptes consolidés, Artprice dégage un résultat de l'exercice clos se soldant par un bénéfice de 618 K?. Les capitaux propres s'améliorent et s'élèvent à 16 296 K? contre 15 705 K?.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires a connu une augmentation conséquente puisqu'il s'élève à 6 846 K?.

Les chiffres Artprice de l'exercice 2016 valident en tous points la stratégie de monnayer désormais tous les services et produits, permettant ainsi d'acquérir durant cet exercice

1 350 000 nouveaux membres qualifiés avec leurs modes comportementaux, dans le respect des textes en vigueur en France, en Europe et aux USA.

Le Rapport Financier Annuel 2016, incluant les honoraires des CAC et le rapport du Président sur le contrôle interne, est disponible aux adresses suivantes :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-48252-rapport-financier-annuel-2016.pdf

Ces résultats confirment la maîtrise parfaite et l'amélioration des coûts d'exploitation (variation -1%) en période d'instabilité économique mondiale ainsi que les coûts de R&D très importants. Artprice possède le label BPI « Entreprise Innovante » qui est un label étatique, soumis à une stricte éligibilité.

Artprice, en 20 ans, a mis en place l'ensemble des process industriels permettant de limiter l'effectif à une moyenne inférieure à 40 personnes pour un groupe où l'intégralité des charges en 2016, avec Artprice Images(R), demeurent inchangées jusqu'à 90 ME de C.A en incluant les charges découlant de l'extension de la Place de Marché Normalisée® aux enchères d'Artprice, avec son infrastructure opérationnelle.

Artprice n'a aucun emprunt obligataire, ni de dette bancaire.

Pour information et fait très rare, Artprice n'a jamais fait l'objet d'augmentation de capital en 17 ans à la stricte exception des opérations de levées d'options réservées à ses salariés.

Ceci résulte d'une volonté affichée du Conseil d'Administration d'Artprice et de son Président thierry Ehrmann de ne pas diluer ses actionnaires et affaiblir le cours de l'action.

? Concernant l'évolution du Marché de l'Art en 2017.

Face à l'incertitude d'une stagnation en Europe et d'une croissance anémique sur les autres continents, grâce à l'Art Market Confidence Index (Indice de Confiance d'Artprice du Marché de l'Art en temps réel), qui fait désormais référence dans le Marché de l'Art et la presse économique, Artprice constate et confirme une hausse continuelle de son indice de confiance, depuis fin 2011, sur l'ensemble des pays qui représente 90 % du Marché de l'Art.

Les résultats significatifs enregistrés en 2016 sur le Marché de l'Art attestent de la bonne santé du Marché de l'Art. De plus, Artprice avait prédit le net redressement de la Chine pour 2016. C'est désormais une réalité avec un triomphe absolu de la Chine sur les USA en 2016. Une fois de plus, les prévisions économiques d'Artprice se sont révélées exactes contre les Cassandre de tous bords.

Le Marché de l'Art a toujours été historiquement une valeur refuge face aux crises de grandes ampleurs et notamment aux dépréciations d'actifs financiers que l'économie mondiale continue d'affronter plus que jamais en 2017/2018.

Pour information, les indicateurs du Marché de l'Art mondial affichent à nouveau une forte progression, malgré la dégradation de l'économie mondiale. L'année 2017 s'annonce sous de très bons auspices.

? Les taux négatifs accroissent l'intérêt de l'investissement dans le Marché de l'Art.

Il ne faut pas oublier qu'un des plus grands défis de ce siècle sont les taux négatifs pratiqués par les banques centrales qui ruinent toute forme d'épargne en numéraire, d'où l'explosion du Marché de l'Art où Artprice a démontré, sur des millions de transactions, que le rendement d'une oeuvre de 20 000? est de 7% et pour une oeuvre de 100 000? un rendement perpétuel de 12 à 15%. Le Marché de l'Art a connu une croissance en volumes de 1200% depuis 2000.

Entre logique d'investissement, spéculation, collections passionnées, demande insatiable de grandes signatures pour alimenter les nouveaux Musées du monde, le CA du Marché de l'Art mondial affiche une très bonne santé avec une croissance assurée pour 2017, ce qui n'est pas le cas de différents secteurs économiques.

Les leviers d'une telle croissance passent par la facilité d'accès aux informations sur le Marché de l'Art, la dématérialisation des ventes - le tout sur Internet avec 97% des acteurs connectés principalement par l'Internet mobile - la financiarisation du marché, l'accroissement des consommateurs d'art (de 500 000 à l'après-guerre à 72 millions en 2016), leur rajeunissement, l'extension du marché à toute la Grande Asie, zone Pacifique, Inde, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Amérique du Sud.

Ils passent aussi par l'industrie muséale (700 nouveaux Musées/an) devenue une réalité économique mondiale au XXIème siècle. Il s'est construit plus de Musées entre 2000 et 2014 que durant tout le XIXème et XXème siècles. Cette industrie dévoreuse de pièces muséales est l'un des facteurs primordiaux de la croissance spectaculaire du Marché de l'Art.

? Le Marché? de l'Art est désormais mature et liquide.

En 2016, dans le combat de titans Chine / USA, la Chine reprend sa première place, acquise durant 5 ans. Il est bon de préciser que la Chine dispose du plus grand marché d'oeuvres anciennes au monde et que ses collectionneurs achètent massivement des oeuvres d'artistes occidentaux à Londres et New York. Le pouvoir de l'art constitue un Soft Power essentiel pour les Etats-Unis, la Chine et à une autre échelle le Qatar.

En 2017, la Chine est bien partie pour confirmer et asseoir sa première place, ce qui conforte la stratégie d'Artprice en accroissant sa présence en Chine avec son puissant partenaire historique et institutionnel Artron.

Pour information, la Chine pesait à peine 2% de part de marché en 2000. Il faut préciser que l'intégralité des services, produits, Place de Marché Normalisée à prix fixe et aux enchères ainsi que les 30 millions de pages de données sont en mandarin depuis 5 ans dans un marché de plus en plus dématérialisé et mondial.

Au regard de ces données macro et micro-économiques, le Marché de l'Art s'affirme depuis 18 ans comme une valeur refuge face aux crises économiques et financières avec des rendements conséquents et récurrents.

Alors que les Banques Centrales appliquent des taux négatifs, que les actions subissent un krach boursier, le Marché de l'Art affiche une santé insolente avec par exemple une progression de 1 200% des recettes annuelles enregistrées sur le seul segment de l'Art Contemporain en 16 ans et une progression linéaire de la valeur moyenne d'une oeuvre d'art de +43%.

Ces rendements ne sont pas réservés aux artistes stars. En effet, on obtient des rendements déjà significatifs de 7% dès que le prix d'une oeuvre franchit le prix de 20 000?.

En effet, l'économie du Marché de l'Art, comme tous les marchés, tend naturellement à privilégier le circuit le plus rapide, le moins coûteux, le plus liquide et celui permettant de trouver un prix de marché en temps réel avec une masse critique d'intervenants et, bien sûr, une information transparente sur l'intégralité des prix et indices.

? La Place de Marché Normalisée à prix fixe et aux enchères d'Artprice.

La Place de Marché Normalisée à prix fixe et aux enchères d'Artprice ainsi que ses banques de données (toutes protégées au titre de la propriété intellectuelle) répondent exactement à ces cinq points.

Du fait de la crise économique et financière mondiale, qui a changé en une décennie la géopolitique du Marché de l'Art mondial, la quasi-totalité des Maisons de Ventes dans le monde, et principalement dans la grande Asie, se rapprochent spontanément d'Artprice qui travaille avec elles en étroite collaboration depuis 1987 pour réaliser, avec l'adoption de la Directive Services relative aux enchères publiques notamment par voie électronique, leurs enchères en ligne grâce à la Place de Marché Normalisée d'Artprice et ses 4,5 millions de membres dans plus de 90 pays, en mode marque blanche ou marque grise.

En effet, les Maisons de Ventes, quelles que soient leurs tailles et leurs pays, sont toutes en train de fermer tour à tour leurs salles des ventes physiques, génératrices de charges désormais inutiles, pour aborder avec 19 ans de retard, les ventes d'art sur Internet où la barrière d'entrée financière et technologique est très lourde mais vitale pour leurs survies.

Il est vrai qu'en 19 ans, le nombre de connectés à Internet est passé de 45 millions à 4,1 milliards d'internautes, devenus de réels consommateurs de biens et de services.

Mais il faut aussi prendre en compte l'arrivée plus récente des "Silver Surfeurs" que sont les plus de 50 ans, à haut pouvoir d'achat et principaux utilisateurs d'Artprice, qui font désormais d'Internet leur terrain de prédilection pour la recherche d'oeuvres d'art dans le monde, avec comme mode d'accès privilégié les tablettes, phablettes et smartphones qui correspondent parfaitement à leur culture et leur statut social.

Le triomphe commercial de l'Internet mobile colle parfaitement à Artprice car sa clientèle est par nature nomade et a besoin d'informations dans le feu de l'action, comme c'est le cas pour les Experts, les Assureurs, les Galeristes, les Maisons de Ventes, les Douanes et bien sûr les collectionneurs et amateurs en situation d'achat ou de vente en galerie ou en salle des ventes.

L'Internet mobile pour Artprice représente désormais 90% de ses consultations. Artprice en est déjà à près de 88% début 2017. L'ensemble des grands bureaux d'études émet une prévision en nombre de Smartphones et tablettes vendus pour 2017 qui se situe dans le consensus global des analystes à 2,3 milliards de nouveaux internautes mobiles.

D'autre part, Artprice a obtenu en 2015 le label BPI Entreprise Innovante. Ce label convoité permet, pour trois ans renouvelables, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI) d'investir dans le capital d'Artprice et pour leurs souscripteurs de profiter des avantages fiscaux correspondants.

Il permet aussi à Artprice de bénéficier de l'Article 26 de la Loi de Modernisation de l'Economie qui vise à favoriser l'accès des PME aux marchés publics de haute technologie, de R&D et d'études technologiques.

? Artprice, labellisée par le BPI, dévoile son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le label BPI « Entreprise Innovante » est un label étatique, soumis à une stricte éligibilité.

La BPI est la Banque Publique d'Investissement qui accompagne, dans sa mission étatique, le développement des sociétés innovantes. Cette qualification est obtenue après un examen minutieux où l'entreprise postulante doit justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant des perspectives de développement économique est reconnu de manière incontestable.

Artprice, par sa structuration en terme de process industriel, peut se permettre le luxe de consacrer plus de 80% de R&D propriétaire dans ses départements, principalement informatique, donnant ainsi au groupe tant un avantage fiscal conséquent et incontestable, que la mise en production régulière de nouveaux produits et services que l'Internet attend, sans la moindre perte financière ou augmentation de capital. Très peu de sociétés cotées peuvent afficher une telle gestion et de pareils chiffres.

? Perspectives 2017/2018 :

Par sa R&D, Artprice possède indiscutablement les banques de données les plus exhaustives au monde, notamment par le nombre d'artistes, le nombre de Maisons de Ventes reliées à Artprice et le nombre d'oeuvres avec une traçabilité pour chacune d'entre elles.

Le transfert des serveurs de routage aux USA en I.P. américaines en Virginie (USA) ouvre la voie juridique nécessaire au futur d'Artprice et, par conséquent, à celui de sa filiale américaine Artmarket.com pour son IPO sur un marché anglo-saxon. De même, l'arbitrage pour accéder au compte Twitter ArtMarket.com a été gagné aux USA après un long combat.

D'autre part, l'année 2016 et début 2017 ont permis à Artprice aux USA, tant sur la côte Est que sur la côte Ouest, d'affirmer sa présence de manière très conséquente pour être reconnue comme une entité purement américaine grâce à sa filiale Sound View Press (since 1985) devenue Artprice Inc. puis Artmarket.com par des actions économiques spécifiques aux US.

Artprice est aussi dans les data centers de Francfort (Allemagne) et Singapour, avec à chaque fois une IP correspondant au pays pour optimiser l'indexation et la géolocalisation.

Pour cette nouvelle version des banques de données Artprice en ligne, en 5 langues (outre le français) et intégralement en "Mobile First", Artprice fait en sorte que, quel que soit le smartphone, la phablette, la tablette, le système d'exploitation, notamment Androïd, IOS et Windows Phone, soit près de 12 000 versions toutes cumulées, l'utilisateur d'Artprice n'a absolument plus besoin de télécharger des applications.

Les principaux moteurs de recherche comme Google et Baidu donnent une priorité absolue d'indexation pour les services en Mobile First avec une IP propre à leur continent (géolocalisation).

Afin d'accroître le niveau de sécurité et de confiance dans l'économie numérique, Artprice s'est rapprochée en 2011 d'Interpol Monde où, sur l'ensemble des pages clés des banques de données d'Artprice et principalement sur la Place de Marché Normalisée, figurent de manière permanente le logo Interpol et le lien hypertexte vers INTERPOL's Stolen Works of Art database permettant à la clientèle d'Artprice de vérifier si l'oeuvre présentée fait l'objet d'une poursuite judiciaire.

A contrario de services de ventes d'oeuvres d'art sur Internet et notoirement connus, Artprice impose à sa clientèle une présence judiciaire permanente donnant ainsi la confiance nécessaire au bon développement de sa Place de Marché Normalisée à prix fixe et aux enchères.

De même, son concours depuis 9 ans auprès de 70 polices judiciaires de différentes nationalités, a permis à Artprice d'établir un niveau de confiance rarement égalé sur Internet, renforcé par la collaboration constante avec les artistes, les ayants droit et les experts.

Au coeur de sa Place de Marché Normalisée, Artprice possède le fichier clients qualifié Fine Art le plus important au monde. Ce fichier clients sous forme de Data Mining puis de Big Data (conservation de milliards de logs de comportements clients en accord avec les différentes directives françaises et européennes) est, dans le Marché de l'Art, la base vitale de la réussite d'une vente aux enchères cataloguée depuis la naissance des enchères d'art en Europe au début du XIX siècle.

Artprice, compte-tenu de son projet d'introduction (IPO) de sa filiale américaine Artmarket.com, analyse actuellement différentes propositions de Maisons de Ventes en provenance de plusieurs continents.

? Mise en conformité en 2017 de la Place de Marché Normalisée aux enchères d'Artprice, au regard de l'article 87 de la Loi de Finances.

Le retard pris pour ce projet d'introduction est dû à une disposition soudaine et brutale de la France qui demande de réécrire toutes ses places de marché sur Internet afin que l'administration fiscale puisse en temps réel, sans requête administrative, connaître toutes les coordonnées civiles et bancaires des clients opérant sur les places de marché.

De même, l'administration fiscale peut connaître en temps réel la nature et le montant exact des biens négociés électroniquement. Enfin, un cabinet d'audit et de certification doit donner un avis favorable à cette mise en place, ce qui une fois de plus pénalise lourdement Artprice en terme de calendrier de son projet d'introduction, plus que jamais d'actualité, compte-tenu de ces textes législatifs et administratifs qui vont à l'encontre de l'économie numérique, à l'inverse des USA.

Pour information, l'article 87 de la loi de finances pour 2016 met en place un dispositif qui a pour but de clarifier les obligations déclaratives des contribuables qui exercent des activités lucratives via ces plateformes. Les entreprises mettant en relation des personnes à distance par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service, sont tenues de fournir à leurs utilisateurs deux sortes d'information :

donner, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations sociales et fiscales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire,

adresser à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.

Ces plateformes doivent faire certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des obligations d'information décrites ci-dessus.

Ce nouveau dispositif s'applique aux transactions réalisées à compter du 1[er] juillet 2016 et concerne, pour Artprice, uniquement sa Place de Marché Normalisée aux enchères.

Le décret d'application du 2 février 2017 est entré en vigueur le 4 février 2017. Par tolérance administrative, le délai de dépôt du certificat effectué par un tiers indépendant est porté en 2017 au 15 mai.

Les différents majors du Marché de l'Art et leurs propositions spontanées vers Artprice confirment parfaitement la situation en 2016, à savoir, que le Marché de l'Art a basculé intégralement sur Internet (point d'inflexion), que les grandes Maisons de Ventes absentes d'Internet ou échaudées par leur expérience en interne sur Internet se tournent vers Artprice qui a 25 ans de présence sur Internet.

Leur choix pour Artprice s'explique naturellement par les logs de comportements sur ses 4,5 millions de membres (Big Data) et ses banques de données les plus exhaustives au monde ainsi que sa Place de Marche Normalisée à prix fixe et aux enchères protégées au titre du DPI.

Ce projet de fusion avec la filiale américaine d'Artprice, Artmarket.com (anciennement Sound View Press, créée en 1985), permettra à la (aux) Maison(s) de Ventes retenue(s) une position de leadership incontestable.

En contrepartie, la filiale d'Artprice aura l'expertise, la garantie et la confiance des nouveaux clients grâce à la notoriété mondiale de la Maison de Ventes retenue pour acquérir la confiance absolue des grands comptes. La confiance sur Internet étant un élément clé, notamment pour des transactions supérieures à 50 K?.

Artprice rappelle que sa Place de Marché Normalisée à prix fixe (pour laquelle elle ne perçoit aucune commission sur les transactions) croît de manière conséquente d'année en année depuis 2005, notamment sur l'année 2015 malgré le passage en mode payant, avec plus de

63 000 oeuvres d'art de grande qualité présentées quotidiennement (soit un jeu égal avec la Maison France dans son ensemble) sur lesquelles Artprice ne perçoit pas de commission sur les ventes à prix fixe mais capte une abondante masse de nouveaux clients pour ses banques de données.

De plus, Artprice a racheté à un prix conséquent et qu'elle a amorti intégralement, la société high tech Suisse Xylogic, composée de scientifiques de renoms qui ont développé en R&D l'e-SA3 (e-Solutions for Art and Auction), dont le portefeuille clients contient une part très significative des grands acteurs mondiaux du Marché de l'Art et possède un temps d'avance scientifique incontestable et unique dans le Marché de l'Art, notamment par ses algorithmes propriétaires très puissants.

Pour information, une plainte du 08 janvier 2016 est en cours d'instruction à l'AMF pour abus de marché (market abuse) sur le cours d'Artprice.

Le cours d'Artprice ne reflète absolument pas la réalité économique d'Artprice.

http://www.artprice.com Copyright thierry Ehrmann 1987/2017



A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 647 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice labellisée par le BPI développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2016 publié en mars 2017 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2016

Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2016 d'Artprice est accessible gratuitement à l'adresse suivante :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2016

Communiqué d'ARTE : A la tête de La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos dixit "The New York Times", thierry Ehrmann, artiste et fondateur d'Artprice dévoile en 9 épisodes les rouages des plus gros esclandres de l'art contemporain, qui garantissent à coup sûr des expositions blockbusters

http://creative.arte.tv/fr/artscandale

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm et

https://twitter.com/artpricedotcom



Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ et principalement sur Twitter: https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos.

http://goo.gl/zJssd

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice: https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contact ir@artprice.com

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 05:44 et diffusé par :