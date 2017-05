Marche monde - La CSQ et son mouvement EVB marcheront pour un monde meilleur







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et plusieurs centaines de jeunes membres de son mouvement Établissement vert Bruntland (EVB) marcheront avec quelque 6000 autres jeunes ce vendredi à Montréal pour clamer haut et fort le monde dans lequel ils veulent vivre.

Mario Beauchemin, vice-président et responsable politique EVB à la CSQ, considère que « La Marche Monde est un moment magique pour tous les jeunes qui y participent. Ils y découvrent que leur rêve d'une société plus verte et plus juste est partagé par de nombreux autres jeunes et qu'ensemble, ils peuvent faire une différence. De plus, on ne peut que souligner l'engagement des nombreux membres du personnel de l'éducation qui appuient leurs projets tout au long de l'année et qui les accompagnent aujourd'hui».

Pour un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique

Les jeunes membres EVB-CSQ participent année après année à cette grande marche de l'espoir, car elle rejoint les quatre valeurs fondamentales du mouvement, soit un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. C'est aussi une occasion de réseautage pour partager les projets novateurs que les jeunes élaborent dans leur milieu ou encore simplement pour des rencontres d'amitié. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que le mouvement EVB-CSQ incite tous les jeunes à se joindre à la 47e édition de la Marche monde. Rappelons que le rassemblement de la Marche monde est prévu à 8 h 45 au parc Jeanne-Mance pour se mette en branle à 10 h 15.

Le conseiller EVB-CSQ et représentant CSQ à la marche, Jean Robitaille, estime que cet événement permet de « stimuler et soutenir l'engagement des jeunes. Une valeur au coeur des préoccupations des EVB-CSQ qui, depuis quelques années, font front commun avec OXFAM-Québec, Amnistie internationale et la Fondation Monique-Fitz-Back pour appuyer le milieu scolaire dans ce domaine. Nous sommes tous fiers de marcher avec ces jeunes et de leur témoigner de notre solidarité».

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

À propos du mouvement des EVB-CSQ

Initié au Québec en 1993 par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), en collaboration avec des partenaires, dont RECYC-QUÉBEC, le réseau EVB-CSQ compte maintenant plus de 1 500 établissements inscrits depuis sa création. Un EVB-CSQ, c'est un établissement où l'on pense globalement et où l'on agit localement pour favoriser un avenir viable. C'est-à-dire un endroit où l'on pose des gestes concrets et continus susceptibles de contribuer à la construction d'un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. C'est un établissement qui valorise l'engagement des jeunes et des adultes en le faisant connaître et reconnaître socialement. C'est un établissement qui s'ouvre à la communauté et au monde et qui affiche, avec fierté, ses réalisations et ses actions, si petites soient-elles!

