Darling Ingredients Inc. publie les résultats financiers du premier trimestre 2017 :







Améliorations réalisées au niveau des secteurs d'activité

L'expansion de la plateforme mondiale pilote la croissance organique en 2017

IRVING, Texas, 12 mai 2017 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR), un développeur et producteur international d'ingrédients naturels durables à partir de bio-nutriments comestibles et non comestibles, créant un large éventail d'ingrédients et de solutions spécialisées sur mesure, destinées à des clients de l'industrie pharmaceutique, de l'alimentaire, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour animaux, des carburants, de la bioénergie et des engrais, a publié aujourd'hui les résultats financiers du premier trimestre 2017, terminés le 1er avril 2017.

Aperçu du premier trimestre 2017

Chiffre d'affaires de 880,1 millions d'USD, en hausse de 12,9 %

Résultat net de 5,8 millions d'USD, soit 0,04 USD par action diluée selon les PCGR

BAIIA ajustés de 102,5 millions d'USD

Solidité continue des volumes mondiaux des matières premières, en hausse de 4,3 %

Climat tarifaire plus favorable dans la plupart des gammes de produits

Hausse des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives en raison de la prise en compte de l'octroi d'actions

Diamond Green Diesel a versé 25 millions d'USD de dividendes à chacun en tant que partenaires

Au terme du premier trimestre 2017, la société a enregistré des ventes nettes de 880,1 millions d'USD, contre 779,6 millions d'USD au premier trimestre 2016. Le bénéfice net attribuable à Darling pour le trimestre terminé le 1er avril 2017 était de 5,8 millions d'USD, ou 0,04 USD par action diluée, contre un bénéfice net de 1,1 million d'USD, soit 0,01 USD par action diluée, au premier trimestre 2016. La hausse du résultat net au premier trimestre 2017 s'explique principalement par la hausse des prix des produits finis pour les matières grasses et les protéines, atténuée par l'absence du crédit d'impôt pour les mélangeurs, signalée au premier trimestre 2016 mais qui n'a pas encore été réintégrée pour 2017.

« Nous avons capitalisé sur un climat plus favorable, nos résultats du premier trimestre reflétant de solides réalisations à l'échelle de notre plateforme mondiale, grâce à des performances améliorées et séquentiellement cohérentes dans nos segments des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Séquentiellement, les résultats du segment des carburants reflètent l'absence du crédit d'impôt pour les mélangeurs et des règlements reçus en une seule fois au cours du dernier trimestre », a déclaré Randall C. Stuewe, le PDG de Darling Ingrediments Inc. « Diamond Green Diesel a terminé sa deuxième révision de maintenance et a versé 25 millions d'USD de dividendes à chacun. L'expansion prévue de Diamond Green Diesel va de l'avant et nous continuons de mettre l'accent sur la croissance de notre plateforme mondiale, tout en renforçant l'efficacité et en augmentant les rendements du capital. L'année 2017 a bien commencé. »

Ingrédients, aliments pour animaux ? Premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016 : BAIIA de 74,5 millions d'USD (+27,9 %) ; chiffre d'affaires de 552,6 millions d'USD (+16,0 %) ; marge brute de 120,0 millions d'USD (+15,9 %) ; les matières premières ont connu une hausse de 4,06 %.

? Premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016 : BAIIA de 74,5 millions d'USD (+27,9 %) ; chiffre d'affaires de 552,6 millions d'USD (+16,0 %) ; marge brute de 120,0 millions d'USD (+15,9 %) ; les matières premières ont connu une hausse de 4,06 %. Ingrédients, denrées alimentaires ? Premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016 : BAIIA de 31,7 millions d'USD (-17,8 %) ; chiffre d'affaires de 267,8 milliards d'USD (+8,02 %) ; marge brute de 56,8 millions d'USD (-8,83 %) ; la matière première transformée est restée stable.

? Premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016 : BAIIA de 31,7 millions d'USD (-17,8 %) ; chiffre d'affaires de 267,8 milliards d'USD (+8,02 %) ; marge brute de 56,8 millions d'USD (-8,83 %) ; la matière première transformée est restée stable. Ingrédients pour les carburants ? Premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016 : BAIIA de 10,4 millions d'USD (-20,6 %) ; chiffre d'affaires de 59,7 millions d'USD (+7,35 %) ; marge brute de 13,6 millions d'USD (-9,56 %) ; les matières premières ont connu une hausse de 7,14 %.

? Premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016 : BAIIA de 10,4 millions d'USD (-20,6 %) ; chiffre d'affaires de 59,7 millions d'USD (+7,35 %) ; marge brute de 13,6 millions d'USD (-9,56 %) ; les matières premières ont connu une hausse de 7,14 %. Coentreprise Diamond Green Diesel ? Solide sur le plan opérationnel avec un deuxième virage majeur mené à terme d'ici environ 18 jours. La compression des marges s'explique par la réduction des valeurs du numéro d'identification d'énergie renouvelable, la hausse des prix des matières grasses et l'absence du crédit d'impôt pour les mélangeurs. Des dividendes de 25 millions d'USD chacun, ont été versés au titre de partenaires. Une trésorerie solide et l'extension à 275 millions de gallons de production annuelle devraient être effectives au deuxième trimestre 2018.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Melissa A. Gaither, vice-Présidente des relations avec les investisseurs et de la communication mondiale Courriel : mgaither@darlingii.com 251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038 Téléphone : 972-717-0300

