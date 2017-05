Une entreprise technologique d'Oxford s'associe à une grande société pharmaceutique afin de sauver des victimes d'accidents vasculaires cérébraux







OXFORD, Angleterre, May 12, 2017 /PRNewswire/ --

Une collaboration ambitieuse entre Brainomix, une entreprise britannique émergente, et Boehringer Ingelheim, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, vise à accélérer et améliorer le traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC), la deuxième maladie la plus meurtrière en Europe.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/510869/Brainomix_Logo.jpg )



L'équipe de Brainomix, basée à Oxford, a fait figure de pionnière dans l'analyse numérique rapide des radios de patients admis à l'hôpital pour un accident vasculaire cérébral (AVC). Le logiciel e-ASPECTS, qui pourrait offrir un gain de temps vital aux victimes d'AVC, constitue un outil de seconde opinion rapide et normalisée aidant les médecins sur place à choisir un traitement approprié en fonction de l'ampleur et de la nature des lésions cérébrales.

L'AVC est la principale cause de handicap et un facteur majeur de mortalité en Europe. Il tue 650 000 personnes chaque année. Le risque le plus élevé d'AVC se situe chez les personnes de plus de 65 ans, mais les chances de lésions cérébrales doublent chaque décennie dès 55 ans. De nombreux décès dus à un AVC sont évitables et les risque de handicap peuvent être réduits en cas d'intervention médicale en temps opportun. À l'heure actuelle, peu d'hôpitaux en Europe disposent de centres dédiés aux AVC et encore moins d'hôpitaux possèdent les compétences spécialisées nécessaires pour évaluer les radios qui pourraient rapidement révéler l'étendue des dégâts causés par un AVC chez un patient et déterminer le meilleur traitement possible dans un environnement assujetti à des contraintes de temps.

Le logiciel Brainomix a été sélectionné par Boehringer Ingelheim dans le cadre d'une collaboration paneuropéenne intégrée baptisée initiative Angels, une initiative de santé unique lancée par la European Stroke Organization et Boehringer Ingelheim. Elle vise à améliorer les soins prodigués aux patients ayant subi un AVC aigu en Europe en formant une communauté de plus de 1 500 centres d'AVC. Cette collaboration regroupe deux domaines d'expertise médicale pour lutter contre les handicaps et les décès causés par un AVC.

« Nous partageons une vision consistant à améliorer le diagnostic précoce et le traitement des patients souffrant d'AVC dans le monde », a déclaré le Dr Georg van Husen, vice-président directeur, chef de la section thérapeutique CardioMetabolism chez Boehringer Ingelheim. « L'imagerie constitue une étape essentielle du diagnostic et du traitement de l'AVC. Nous sommes très heureux de collaborer avec Brainomix pour mettre à disposition le logiciel e-ASPECTS validé dans le cadre de l'initiative Angels. »

Dans le cadre de l'initiative Angels, Brainomix offre six mois d'utilisation gratuite de son logiciel e-ASPECTS aux hôpitaux inscrits au programme. Des hôpitaux en République tchèque, en Hongrie, en Italie, en Pologne, au Portugal, en Slovaquie et en Espagne se sont déjà inscrits afin de profiter de l'offre de Brainomix. Le logiciel e-ASPECTS aide déjà les centres d'AVC de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l'Autriche, le Brésil, la Finlande, l'Allemagne et la Suède. E-ASPECTS fait appel à l'intelligence artificielle pour appliquer automatiquement la méthode Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) utilisée par les cliniciens pour évaluer les dommages causés au cerveau grâce à des tomodensitogrammes simples.

Le Dr Michalis Papadakis, PDG et cofondateur de Brainomix, a ajouté : « Nous sommes honorés de faire partie de cette initiative et de nous associer à deux des organisations les plus importantes de notre domaine. L'amélioration des soins dans leur ensemble est d'une importance capitale. Nous sommes ravis que les hôpitaux soient enthousiastes à l'égard de la mise en oeuvre d'e-ASPECTS comme outil destiné à améliorer l'efficacité des traitements de l'AVC dans les pays qui développent aujourd'hui des centres d'AVC. »

Alastair Buchan, cofondateur de Brainomix, professeur de médecine de l'AVC à l'Université d'Oxford et inventeur du score ASPECTS, a expliqué : « La méthode ASPECTS s'est révélée très efficace pour prendre des décisions en matière de traitement de l'AVC. Le logiciel e-ASPECTS offrira aux hôpitaux un soutien à la prise de décision cruciale dans le cadre de l'initiative Angels et permettra de garantir que chaque patient bénéficie d'un traitement approprié. »

Les hôpitaux et les cliniciens intéressés peuvent obtenir davantage d'informations et s'inscrire à l'initiative Angels sur le site : https://angels-initiative.com/.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de Brainomix

Brainomix Limited, une société de logiciels de diagnostic médical, a été créée en 2010. Il s'agit d'une entreprise associée à l'Université d'Oxford. Elle a pour mission d'améliorer les résultats pour les patients souffrant de troubles neurologiques et cérébrovasculaires. Brainomix se concentre actuellement sur l'AVC aigu. En développant un logiciel d'imagerie médicale de classe mondiale et en le mettant à la disposition des médecins, Brainomix vise à aider ces derniers à prendre des décisions de traitement qui sauvent des vies en aidant les médecins à choisir le traitement approprié à chaque patient.

https://www.brainomix.com

e-ASPECTS

e-ASPECTS, le produit phare de Brainomix, est un logiciel clinique de soutien à la prise de décision pour le traitement de patients atteints d'AVC aigus. Cette technologie innovante met automatiquement en oeuvre la méthodologie de notation clinique Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) afin d'aider les cliniciens à identifier en temps opportun les patients pouvant bénéficier d'un traitement qui leur sauvera la vie.

https://www.brainomix.com/e-aspects

Pour plus d'informations sur la méthodologie de notation clinique ASPECTS, veuillez consulter le site :

http://www.aspectsinstroke.com

